مقتل 43 سوداني في اشتباكات قبلية بإقليم دارفور

قتل 43 سودانيا وأحرقُت 46 قرية جراء اشتباكات قبلية نشبت في إقليم دارفور غربي السودان بسبب نهب الماشية، حسب ما قالت الأمم المتحدة.

وقال مفوض العون الإنساني عمر عبد الكريم لفرانس برس أنّ الاشتباكات خلفت أكثر من 35 قتيلا من الطرفين وأحرقت نحو 16 قرية غالبية سكانها من قبيلة المسيرية الجبل.

وأوضح عبد الكريم أنّ الاشتباكات اندلعت منذ 17 نوفمبر الجاري بين قبيلة المسيرية الجبل ومجموعة من القبائل العربية، في منطقة جبل مون بولاية غرب دارفور.

وأشار عبد الكريم إلى أنّ بعض القرى التي يسكنها العرب أُحرقت أيضا، وأجبر السكان على الفرار إلى تشاد المجاورة.

الجدير بالذّكر أنّ إقليم دارفور شهد عام 2003حربا أهلية إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير.