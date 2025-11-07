مقتل 5 أشخاص.. أعنف تبادل نار بين أفغانستان وباكستان منذ أسابيع

قتل خمسة أشخاص وأصيب آخرون الجمعة في تبادل لإطلاق النار على الحدود بين أفغانستان وباكستان.

وأوضحت السلطات الأفغانية أن الضحايا الخمسة هم أربع نساء ورجل، بينما أصيب ستة آخرون، مؤكدة أن القوات الباكستانية أطلقت النار مجددًا على منطقة سبين بولدك الحدودية.

من جهتها، حملت باكستان أفغانستان مسؤولية إطلاق النار، مؤكدة أنها ردت عليه بشكل مدروس. ويأتي الحادث في ظل استئناف محادثات السلام بين البلدين في إسطنبول، بعد أن انتهت جولة سابقة دون التوصل إلى هدنة مستدامة.

ويُذكر أن الجانبين وقعا اتفاق وقف إطلاق نار في الدوحة يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول، إلا أن الجولة الثانية من المفاوضات في إسطنبول الأسبوع الماضي فشلت في إنتاج اتفاق طويل الأمد بسبب خلافات حول جماعات مسلحة معادية لباكستان تنشط من داخل الأراضي الأفغانية.

وكان الصراع قد تصاعد الشهر الماضي، وأسفر عن مقتل العشرات في أعنف أعمال العنف منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في كابول عام 2021.

ويشارك في الجولة الحالية من المفاوضات رئيس المخابرات العسكرية الباكستانية عاصم مالك، فيما سيرأس الوفد الأفغاني رئيس المخابرات عبد الحق واثق.