مقتل 5 أشخاص في انفجار بسيارة إسعاف في بوركينا فاسو

قالت الحكومة في بوركينا فاسو إن امرأة حامل و5 أشخاص آخرين لقوا حتفهم عندما اصطدمت سيارة إسعاف تقلهم بلغم أرضي في شمال بوركينا فاسو في منطقة تعرضت لهجمات متكررة من المتشددين. وفقا لرويترز.

وأفاد متحدث باسم الحكومة إلى أن سيارة الإسعاف كانت تقل المرأة وزوجها وفتاة وامرأتين أخريين بين بلدتي جاسكيندي وناميسيجويا بالقرب من حدود بوركينا فاسو مع مالي يوم الثلاثاء.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها على الفور عن زرع اللغم الأرضي.

وفي سياق متصل، تصاعدت الهجمات في بوركينا فاسو من قبل مقاتلين مرتبطين بتنظيمي “القاعدة” و”داعش” بشكل حاد على مدى السنوات الثلاث الماضية، ما أدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص.

وفي الشهر الماضي، قالت حكومة بوركينا فاسو للمرة الأولى إنها منفتحة على المحادثات مع متشددين لمحاولة إنهاء التمرد، وهو الموقف الذي رددته السلطات في مالي المجاورة.