مقتل 7 فلسطينيين بالضفة.. وإسرائيل تدرس توسيع عمليتها جنوباً (صور وفيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي “توسيع عملياته العسكرية في مناطق شمال الضفة الغربية”، مشيرا إلى “أنه يدرس تنفيذ عملية أخرى واسعة في جنوبها”.

وذكر موقع «واللا» الإسرائيلي أن القتال في مخيم جنين كان يُفترض أن ينتهي الثلاثاء، لكن وزير الدفاع، يوآف غالانت، وجّه بمواصلة العملية «ما دام يتم تلقي معلومات استخباراتية عن بنى تحتية إرهابية في المكان».

وبالتزامن مع استمرار عمليتها العسكرية شمال الضفة لليوم التاسع على التوالي، واصلت القوات الإسرائيلية اقتحام مدن وبلدات عدة بالضفة الغربية واعتقلت عددا من الفلسطينيين.

وتزامنا مع استمرار عملية اقتحام تنفذها قوات الاحتلال لمخيم الفارعة جنوب طوباس في الضفة الغربية، أفاد الهلال الاحمر الفلسطيني بمقتل 7 فلسطينيين في قصف مركبة في مدينة طوباس بينهم نجل الأسير الفلسطيني زكريا زبيدي. حيث “انتشلت طواقم الإسعاف 5 شهداء من المركبة المقصوفة، فيما تجري عمليات إنعاش لمصاب سادس”.

وفي وقت سابق من فجر اليوم، أفادت مصادر في الهلال الأحمر “قتل شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم الفارعة جنوبي طوباس بالضفة الغربية”، مضيفة أن “القوات الإسرائيلية أصابت الشاب بأكثر من رصاصة، داخل مخيم الفارعة جنوب طوباس ونكلت به وسحبته بواسطة جرافة، ومنعت طواقم الإسعاف التي تتواجد على مقربة منه من الوصول إليه”.

واقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الخميس، قرية كفردان غرب مدينة جنين واعتقلت شابا، وقالت مصادر محلية إن “قوات الاحتلال اقتحمت القرية وحاصرت منزلا واحتجزت أصحابه، وأطلقت الرصاص باتجاهه، واقتحمت القوات الإسرائيلية، مخيم العين غرب مدينة نابلس، وانتشرت في عدة أماكن، وداهمت عدة منازل لمواطنين، كما اعتقلت القوات الإسرائيلية فتاة خلال اقتحام بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله، واعتقلت أيضا صحفيا بعد اقتحام منزله في قرية برهام شمال المدينة، واقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة الشواورة وقرية زعترة شرقي مدينة بيت لحم، وشنت القوات الإسرائيلية حملة مداهمات لمنازل الفلسطينيين في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، واعتقلت أسيرا محررا من منزله، كما اقتحم الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم الفارعة بعدد من الدوريات وناقلات الجند ودفع بتعزيزات عسكرية إليه”.

ورصدت عدة صور ومقاطع فيديو آثار الدمار الكبير الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في مدينة طولكرم ومخيمها خلال عمليته العسكرية شمال الضفة التي بدأت منذ تسعة أيام، حيث قامت الجرافات الإسرائيلية الثقيلة بأعمال تجريف وتدمير للشوارع والبنية التحتية في أزقة المدينة والمخيم المدمرة من الاقتحامات السابقة، وطالت أجزاء واسعة من جدران وأسوار وأبواب المحلات التجارية والمنازل، كما تضررت خلال هذه العملية العسكرية شبكات المياه والكهرباء والاتصالات، ما أدى الى انقطاعها وحدوث تشويش في شبكات الإنترنت.

وكان الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام “الشاباك” قد أعلنا في بيان مشترك منذ تسعة أيام، إطلاق عملية عسكرية في مدينتي جنين وطولكرم بالضفة الغربية، وخلفت عملية الجيش الإسرائيلي المتواصلة منذ تسعة أيام 40 قتيلا، ما يرفع حصيلة القتلى في الضفة منذ 7 أكتوبر إلى 700 قتيل.