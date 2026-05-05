مقتل 5 مدنيين باستهداف أمريكي لزورقين إيرانيين.. ترامب يهدد بـ«محو إيران عن وجه الأرض»

اندلع حريق في سفينتين تجاريتين داخل ميناء دير الواقع جنوبي إيران، بحسب ما أفاد به رئيس إدارة الإطفاء في الميناء ماجد عمراني.

وأوضح عمراني، في تصريحات لوكالة “مهر” الإيرانية، أن السفينتين من نوع بارجات مصنوعة من الألياف الزجاجية، مشيرًا إلى أن فرق الإطفاء باشرت عملياتها فورًا لمحاولة السيطرة على النيران واحتوائها.

وأضاف أن بارجتين خشبيتين كانتا بالقرب من موقع الحريق تعرضتا لأضرار شديدة نتيجة امتداد النيران، لافتًا إلى أن فرق الطوارئ تعمل على إخماد الحريق في تلك السفن أيضًا.

ولم تُعرف حتى الآن أسباب اندلاع الحريق، فيما أكدت السلطات أن التحقيقات ستبدأ فور الانتهاء الكامل من عمليات الإطفاء والاطلاع على ملابسات الحادث.

إلى ذلك، أفاد مصدر عسكري إيراني بمقتل خمسة مدنيين جراء استهداف نفذته القوات الأمريكية ضد زورقين مدنيين كانا يحملان بضائع في مياه الخليج، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية.

وأوضح المصدر أن الزورقين كانا في طريقهما إلى إيران، مؤكداً أنهما لا يتبعان لـ الحرس الثوري الإيراني، في وقت لم يصدر فيه تعليق أمريكي رسمي حول تفاصيل الحادث حتى الآن.

في السياق، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه إيران، مهددًا بـ“محوها من على وجه الأرض” في حال استهدفت السفن الأمريكية المشاركة في عملية “مشروع الحرية” داخل مضيق هرمز، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية ودولية.

وقال ترامب إن أي هجوم إيراني على السفن الأمريكية المكلّفة بتأمين خروج السفن العالقة في المضيق سيقابل برد قاسٍ، مؤكدًا أن بلاده مستعدة لاستخدام قوة عسكرية كبيرة إذا لزم الأمر.

وأضاف أن الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة لا يزال مستمرًا، مشيرًا إلى امتلاك واشنطن قدرات عسكرية وذخائر متقدمة وبكميات أكبر مقارنة بالسابق، ما يعزز جاهزيتها لأي تصعيد محتمل.

وفي تصريحاته، أشار ترامب إلى أن إيران أبدت ما وصفه بقدر من المرونة في بعض ملفات التفاوض، لكنه شدد على أن الخيارات المطروحة واضحة بين التوصل إلى اتفاق أو العودة إلى المواجهة العسكرية.

كما وصف الحصار البحري المفروض على إيران بأنه “أكبر مناورة عسكرية في التاريخ”، في إشارة إلى العمليات الجارية في المنطقة.

الولايات المتحدة ودول خليجية تعد مشروع قرار أممي ضد إيران بشأن مضيق هرمز

أعلن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس أن الولايات المتحدة وعددًا من دول الخليج تعمل على صياغة مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يستهدف التنديد بإيران على خلفية تطورات مرتبطة بـ مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي المرتبط بأمن الملاحة الدولية.

وأوضح والتس أن المفاوضات حول مشروع القرار ستجري خلال الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن التحرك يأتي بعد فشل تمرير قرار سابق الشهر الماضي، عقب استخدام روسيا والصين حق النقض، وهو ما أعاق جهودًا أمريكية سابقة تتعلق بحرية الملاحة في الممر البحري.

وأضاف أن الولايات المتحدة تشارك في صياغة المشروع الجديد إلى جانب البحرين، وبمساهمة من الكويت وقطر والإمارات والسعودية، في إطار تنسيق إقليمي لدعم التحرك داخل مجلس الأمن.

وبحسب ما نقل، فإن مشروع القرار المرتقب يطالب إيران بوقف ما وصفه باستهداف السفن التجارية، وإنهاء محاولات فرض رسوم على حركة الملاحة في المضيق، إضافة إلى وقف زرع الألغام البحرية والكشف عن مواقعها.

وأشار السفير الأمريكي إلى أن الصيغة الجديدة تمثل “مسعى أكثر تحديدًا” مقارنة بالمشروع السابق، حيث تركز على المخاطر المرتبطة بالألغام والرسوم المفروضة على المرور البحري، لما لذلك من تأثير على حركة التجارة العالمية، خاصة في آسيا.

وكانت حذّرت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة من أن نحو 20 ألف بحار يواجهون خطرًا مباشرًا نتيجة التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز، في ظل استمرار التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت المنظمة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن السفن الراسية أو العابرة في المضيق مطالبة بتوخي أقصى درجات الحذر، في ظل تضارب المعلومات حول مواجهات وضربات عسكرية محتملة في المنطقة.

وأوضحت أن نطاق الحركة البحرية في المضيق قد يشمل نحو 800 سفينة تجارية، بينها ناقلات نفط وسفن تنقل إمدادات الطاقة والسلع الأساسية، ما يجعل الممر البحري من أكثر المناطق حساسية على مستوى العالم.

ووفق تقديرات المنظمة، فإن متوسط عدد أفراد الطواقم على هذه السفن يبلغ نحو 25 فردًا لكل سفينة، ما يعني أن ما يقرب من 20 ألف بحار معرضون بشكل مباشر للمخاطر الناجمة عن الوضع الأمني الحالي.

وأكدت المنظمة البحرية الدولية أن “الحماية العسكرية للسفن وحدها لا يمكن أن توفر حلاً دائمًا”، داعية إلى خفض التصعيد وإبرام اتفاق طويل الأمد يضمن سلامة الملاحة البحرية واستقرار حركة التجارة الدولية.