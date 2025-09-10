مقتل 5 مرافقين ومجلس الأمن يعقد جلسة طارئة.. ترامب: لست سعيداً بالغارة الإسرائيلية على قطر

أعلنت حركة حماس الفلسطينية فشل الغارة الإسرائيلية التي استهدفت وفداً مفاوضاً تابعاً لها في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدة أن العملية لم تنجح في اغتيال قياداتها المستهدفة، رغم مقتل خمسة من مرافقي الوفد، بينهم نجل القيادي خليل الحية، رئيس الحركة في قطاع غزة، وأحد أفراد الأمن القطري.

ونعت الحركة الضحايا وهم: جهاد لبد (أبو بلال) مدير مكتب خليل الحية، وهمام الحية (أبو يحيى) نجل خليل الحية، وعبد الله عبد الواحد (أبو خليل)، ومؤمن حسونة (أبو عمر)، وأحمد المملوك (أبو مالك)، إضافة إلى الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي من قوات الأمن الداخلي القطري (لخويا).

ووصفت حماس الغارة بأنها “جريمة بشعة” و”انتهاك صارخ لسيادة دولة قطر”، مؤكدة دور الدوحة، إلى جانب مصر، في جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأكدت الحركة أن توقيت الغارة، الذي تزامن مع مناقشة الوفد لمقترح أمريكي جديد، يعكس نية الحكومة الإسرائيلية لتعطيل أي اتفاق محتمل. من جهته، شدد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير على استمرار الجيش الإسرائيلي في تنفيذ مهامه “في أي مكان وبأي مدى قريب أو بعيد”.

روسيا تدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة وتعتبره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي

أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، الضربات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة القطرية الدوحة، معتبرةً أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتعديًا على سيادة دولة مستقلة.

وفي بيان رسمي، شددت الخارجية الروسية على أن “هذه الحادثة تُعد خطوة خطيرة تؤدي إلى تصعيد التوتر في الشرق الأوسط وتُعقّد جهود الوصول إلى تسوية سياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.

ودعت موسكو جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بالمسؤولية وتجنب الأعمال التي قد تُفاقم الأوضاع في المنطقة، مؤكدة أن استمرار مثل هذه العمليات يُهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

الرد الأمريكي

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من الغارة، مؤكدًا أن القرار الإسرائيلي تم دون موافقة الولايات المتحدة.

وقال ترامب: “أنا ببساطة لست سعيداً بالوضع برمته… نريد عودة الرهائن لكننا لسنا سعداء بالطريقة التي جرت بها الأمور”.

وكشف ترامب أنه وجه وزير الخارجية ماركو روبيو لإتمام اتفاقية التعاون الدفاعي مع قطر، مضيفًا أن المبعوث ستيف ويتكوف أبلغ القطريين بالهجوم الوشيك لكن الأوان كان قد فات لوقف الضربة.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تحدث هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، وأوضح أن نتنياهو أخبره برغبته في تحقيق السلام.

وقال ترامب: “أعتقد أن هذا الحادث المؤسف يمكن أن يكون فرصة لتحقيق السلام. أريد إطلاق جميع الرهائن وإعادة جثث الموتى وإنهاء الحرب الآن”.

وأضاف أن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت “حماس” في جزء من الدوحة كانت قرارًا اتخذه نتنياهو ولم يكن قرارًا أمريكيًا، مشددًا على أن القصف من جانب واحد داخل قطر لا يخدم أهداف إسرائيل أو الولايات المتحدة.

وأشار ترامب إلى أنه وجه المبعوث الخاص ستيف ويتكوف لإبلاغ القطريين بالهجوم، لكنه اعترف بأن ذلك جاء بعد فوات الأوان لوقف العملية. وأضاف: “أنظر إلى قطر كحليف قوي وصديق للولايات المتحدة، وأشعر بالسوء الشديد بشأن موقع الهجوم”.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه تحدث أيضًا مع أمير قطر ورئيس وزرائها، وشكرهما على دعمهما وصداقتهما للولايات المتحدة، مؤكداً لهما أن مثل هذا الحادث لن يتكرر على أراضي قطر، كما أعلن أنه وجه وزير الخارجية بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية التعاون الدفاعي مع قطر.

مواقف قطر ومجلس الأمن

ناشدت قطر مجلس الأمن الدولي النظر في الغارة الإسرائيلية واعتبارها “حادثًا خطيرًا” يتطلب اهتمامًا عاجلاً، مشيرة إلى أن الهجوم هدد حياة المواطنين القطريين والأجانب على أراضيها، ويقوض الأمن الإقليمي.

ويعقد مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء جلسة طارئة لمناقشة الغارة، بطلب من الجزائر وباكستان، وسط ترقب لمواقف الدول الأعضاء.

ونفى ماجد بن محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ما يُتداول حول إبلاغ قطر مسبقًا بالهجوم، موضحًا أن الاتصال الأمريكي جاء أثناء سماع دوي الانفجارات.

التحقيقات الإسرائيلية

كشفت تقارير إسرائيلية أن القرار النهائي باستهداف قادة حماس في قطر اتخذ قبل نصف ساعة فقط من تنفيذ العملية، وأشرف على تنفيذها جهاز الأمن العام “الشاباك” بالتنسيق مع سلاح الجو الإسرائيلي، بمشاركة كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين، بمن فيهم نتنياهو ووزير الدفاع كاتس.

وذكرت التقارير أن الاجتماع المستهدف كان مخصصًا لمناقشة مقترح أمريكي جديد، وأن إسرائيل انتظرت عودة بعض مسؤولي الحركة من تركيا لتنفيذ الغارة، ما أثار جدلًا واسعًا داخل تل أبيب حول التوقيت المناسب للعملية.

تداعيات العملية على ملف الرهائن الإسرائيليين

أعربت عائلات الرهائن الإسرائيليين عن قلق بالغ من تداعيات الغارة، محذرة من أن حياة المحتجزين باتت مهددة، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بوضع خطة منظمة لإعادة الأسرى الـ48 المحتجزين لدى حماس.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة تعمل على ضمان عدم تكرار الهجوم على قطر، مع الإشارة إلى أن قادة حماس خارج غزة يمثلون عقبة أمام التوصل لاتفاق لتبادل الرهائن.

السعودية تؤكد دعمها الكامل لقطر بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

أجرى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اتصالًا هاتفياً بنظيره القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم، مؤكداً خلاله وقوف المملكة التام مع دولة قطر وإدانتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي على العاصمة الدوحة، الذي استهدف مقر قيادة حركة “حماس”.

ووصف الوزير السعودي الهجوم بأنه “عمل إجرامي وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية”، مشدداً على أن المملكة ستضع كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في قطر وما يتخذونه من إجراءات لحماية أمنهم والحفاظ على سيادة الدولة.

من جهتها، دانت وزارة الخارجية القطرية الهجوم الإسرائيلي، مؤكدة أن قطر “لن تتهاون مع هذا السلوك المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم”، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل فور توفرها.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أن عملية غارات سلاح الجو الإسرائيلي على قيادات “حماس” في الدوحة جاءت بعد توفر فرصة عملياتية خاصة، بعد هجومي غزة والقدس، حيث أوعز للأجهزة الأمنية بتنفيذ عملية الاغتيال فور توافر الظروف الاستخباراتية الملائمة.

حزب الله اللبناني يدين العدوان الإسرائيلي على وفد حماس في الدوحة ويصفه بـ”الخبث والدناءة”

أصدر “حزب الله” اللبناني بيانًا شديد اللهجة يدين فيه العدوان الإسرائيلي على الوفد القيادي لحركة “حماس” أثناء اجتماعه في العاصمة القطرية الدوحة، مستنكراً استباحة سيادة دولة قطر الشقيقة.

وقال الحزب في البيان: “هذه الجريمة الجبانة تثبت خبث ودناءة الكيان الصهيوني، الذي يكشف للعالم مستوى جديدًا من إجرامه وضربه بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية، وعدم احترامه لسيادة الدول، والإمعان في انتهاكها واستباحتها بدعم أمريكي مفتوح كيفما ومتى شاء دون أي وازع أو رادع”.

وأضاف البيان أن الاستهداف جاء أثناء اجتماع القادة المخصص لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير، مؤكدًا أن “الكيان المجرم لا يريد تفاوضًا ولا حلاً، بل يسير في مشاريعه الدموية القائمة على القتل والدمار والخراب، حتى لو كان الثمن حياة كل أسراه”.

ودعا “حزب الله” الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإيقاف ما وصفه بـ”المذبحة اليومية” التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي، ومحاسبته، وعدم الاكتفاء بالشجب والاستنكار، وقطع أي علاقة معه، والضغط على الولايات المتحدة لوقف دعمها للعدو ورفع الغطاء عنه.

وشدد الحزب على أن هذا العدوان لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا تشبثًا بخيار المقاومة وإصرارًا على الدفاع عن أرضه وصنع النصر مهما بلغت التضحيات.

دعوات مصرية لتصدي صارم لإسرائيل بعد الهجوم على قطر: “ما حدث لن يكون الأخير”

اعتبر وكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق والباحث الإسلامي سعد الفقي الهجوم الإسرائيلي على قيادات حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة “جريمة وبلطجة تجاوزت كل الحدود”.

وأكد الفقي أن ما حدث يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر وإهدارًا لكل المواثيق الدولية، مطالبًا دول مجلس التعاون الخليجي باتخاذ موقف صارم وموحد لوقف ما وصفه بـ”العربدة الصهيونية”.

ودعا الفقي إلى تحرك عربي جماعي عاجل قبل أن تتوسع إسرائيل في طموحاتها وتنتهك سيادة دول أخرى، مؤكدًا أن “ما حدث لقطر لن يكون الأخير، فإسرائيل دولة مارقة تتجاهل قرارات الأمم المتحدة ولا تهتم بالشجب الدولي”.

وأضاف: “الحديد لا يفله إلا الحديد، ولا بد من المواجهة الكاشفة لكبح جماح وغطرسة إسرائيل”.

السودان يدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة والبرهان يهنئ أمير قطر بتضامن الخرطوم

أدانت الحكومة السودانية الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف اجتماعًا لقادة حركة “حماس” في العاصمة القطرية الدوحة.

ونقل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تضامن السودان حكومةً وشعبًا مع قطر ضد العدوان الإسرائيلي.

وأكد بيان مشترك لمجلس السيادة ووزارة الخارجية السودانية أن الهجوم على قطر يخالف القوانين والأعراف الدولية ويشكل تعديًا سافرًا على سلامة الأراضي والسيادة الوطنية القطرية، كما يقوض الجهود الجارية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن السودان يعرب عن تضامنه الكامل مع حكومة وشعب قطر، داعيًا إلى السلم والأمن والطمأنينة لأهلها، ومتطلعًا إلى أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في إدانة هذه الاعتداءات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقفها.