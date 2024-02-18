مقتل 5 مهربي مخدرات وإصابة آخرين في عملية للأجهزة الأمنة الأردنية

قتل أربع أشخاص و أصيب 5 آخرين خلال عملية قامت بها السلطات الأردنية، أحبطت خلالها محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، حسب مصدر عسكري أردني.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن المصدر قوله اليوم قوله “أن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات ،أحبطت محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وأسفرت العملية عن مقتل 5 من المهربين وإصابة 4 آخرين، وضبط كميات كبيرة من المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المتخصصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة ماضية في استخدام جميع القدرات والإمكانيات المتوفرة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأُرْدُنّيّ.