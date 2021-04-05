مقتل 5 وفقد كثيرين في غرق عبارة في بنجلادش

مسؤولون في بنجلادش أفادو إن 5 لقوا حتفهم كما فقد كثيرون آخرون في غرق عبارة كانت تحمل نحو 50 راكبا بعد تصادمها مع سفينة شحن في نهر شيتالاكسيا جنوبي العاصمة داكا أمس الأحد. وفقا لرويترز.

وأفاد كبير حسين المسؤول بالشرطة إن العبارة التي غادرت منطقة نارايانجانج على بعد نحو 20 كيلومترا من دكا كانت في طريقها الى مونشيجانج.

وأضاف أن “عملية البحث عن المفقودين جارية”. وقال إن بعض الركاب تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ.

وكانت العبارة مكتظة بأشخاص عائدين إلى بلداتهم بعد أن أعلنت الحكومة عزلا عاما لمدة أسبوع اعتبارا من يوم الاثنين 5 أبريل 2021 للتصدي لارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19.

وسجلت بنجلاديش قفزة يومية قياسية بلغت 7087 إصابة بفيروس كورونا يوم الأحد 4 أبريل 2021 ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 637364 حالة مع 9266 حالة وفاة.

ويموت سنويا المئات في حوادث عبارات في بنجلاديش التي توجد بها طرق مائية داخلية كثيرة ولكن معايير السلامة بها متراخية.