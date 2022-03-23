الصومال.. مقتل 6 أشخاص بينهم أجانب جراء هجوم على مطار مقديشو

أعلنت الشرطة الصومالية، مقتل 6 أشخاص، بينهم أجانب، جراء هجوم مسلح على مطار مقديشو الدولي.

وقال المتحدث باسم الشرطة عبد الفتاح آدم في تصريح صحفي إنّ القتلى الأجانب أحدهم جندي من قوات حفظ السلام ضمن البعثة الإفريقية «أميصوم»، دون تفاصيل أكثر.

ويضم مطار مقديشو أكبر قاعدة عسكرية لقوات بعثة أميصوم، كما تنتشر في محيطه مقار سفارات ومكاتب أجنبية، في حين أكّد أدم التصدي لهجوم مسلح على أحد مداخل مطار مقديشو، في العاصمة.

وبيّن آدم أن مسلحين اثنين هاجما أحد مداخل المطار بحي وابري شرقي العاصمة مقديشو، وتصدت لهما قوات الأمن ما أدى إلى مقتلهما”.

من جانبها أعلنت حركة الشباب المسلحة، مسؤوليتها عن الهجوم على مطار مقديشو، بحسب موقع صومال ميمو المحسوب عليها.