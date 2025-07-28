مقتل 6 أشخاص في مشاجرة بورشفانة.. أجهزة الأمن تجتمع لاحتواء التوتر

قُتل رمزي اللفع وخمسة من أفراد عائلته وأبناء عمومته في مشاجرة مسلحة اندلعت بمنطقة السهلة في وشفانة، بحسب مصادر محلية.

وعقد مدير أمن الجفارة لواء عبدالناصر الطيف، صباح اليوم الإثنين، اجتماعاً أمنياً طارئاً بحضور آمر الكتيبة 55، ورئيس المجلس الاجتماعي ورشفانة، وعدد من رؤساء فروع الأجهزة الأمنية العاملة داخل نطاق المديرية، بينهم ممثلون عن جهاز الأمن الداخلي، وجهاز المخابرات العامة، والأمن القومي، والحرس البلدي، إلى جانب قيادات من مديرية الأمن.

وجاء الاجتماع على خلفية المشاجرة الدامية التي شهدتها منطقة أولاد عيسى في ساعات الصباح الأولى، وأسفرت عن مقتل ستة أشخاص، ما استدعى تحركاً أمنياً عاجلاً لتقييم الموقف واتخاذ التدابير اللازمة.

وشدد الحاضرون على ضرورة تكثيف التمركزات والدوريات داخل المنطقة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لضبط الأوضاع، والحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث، مع التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين القوى الأمنية والمجتمع المحلي.

وفي السياق، باشرت الجهات المختصة بمركز شرطة السواني التحقيق في الواقعة، حيث تم فتح محضر رسمي، واستُكملت إجراءات الاستدلال، تمهيداً لإحالة الملف إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.