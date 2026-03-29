مقتل 6 فلسطينيين بغارات إسرائيلية على غزة

قالت مصادر محلية في وزارة الصحة إن غارتين جويتين شنتها القوات الإسرائيلية استهدفتا نقطتي تفتيش تابعتين لقوة الشرطة التي تقودها حركة «حماس» في قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل ستة فلسطينيين على الأقل، بينهم طفل، وإصابة أربعة آخرين.

وأوضحت المصادر أن الهجمات وقعت في منطقة خان يونس جنوب القطاع، بينما كانت إحدى الغارات قريبة من مخيم في دير البلح يضم نازحين. وأكد مسعفون محليون وفاة ثلاثة من أفراد الشرطة الفلسطينية وثلاثة مدنيين بينهم فتاة، وسط تصاعد أعمدة الدخان في مواقع الاستهداف.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق رسمي على الغارات حتى الآن. وتأتي هذه التطورات في وقت مضى فيه أكثر من خمسة أشهر على وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، والذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي، مع تسجيل أكثر من 680 قتيل فلسطيني منذ تطبيق الاتفاق، وفق إحصاءات وزارة الصحة في غزة.

ويشير المسؤولون المحليون إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة منذ أكتوبر 2023 أودت بحياة أكثر من 72 ألف فلسطيني، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع.

وتشهد المنطقة تصاعداً متزامناً في التوتر الإقليمي، إذ تشن إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، حملة عسكرية ضد إيران، وتنفذ عمليات محدودة ضد جماعة «حزب الله» في جنوب لبنان، ما يزيد من هشاشة الوضع الأمني في الشرق الأوسط.

وتؤكد مصادر صحية محلية أن استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة أدى إلى سقوط نحو 50 قتيلاً فلسطينيًا إضافيًا خلال الأسابيع الأخيرة، رغم استمرار وقف إطلاق النار، مما يثير قلق المنظمات الإنسانية الدولية ويزيد من حجم المعاناة في القطاع.