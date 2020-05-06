مقتل 6 مدنيين وإصابة آخرين في قصف عناصر حفتر على أبوسليم

أفادت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، بارتفاع حصيلة ضحايا قصف عناصر حفتر على منطقة أبوسليم بالعاصمة طرابلس إلى 6 قتلى مدنيين و11 جريحا.

وقال المجلس البلدي أبو سليم، إن الأحياء السكنية الآمنة في البلدية تعرضت للقصف العشوائي من عناصر حفتر.

وأوضح أن القصف أدى إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة عشرات آخرين بجروح، إضافة إلى إلحاق دمار بممتلكات خاصة وعامة.

لاحول ولا قوة الا بالله…وحسبنا الله ونعم الوكيل…تعرضت الأحياء السكنية الآمنة #بلدية_ابوسليم للقصف العشوائي من… Gepostet von ‎المجلس البلدي ابوسليم‎ am Mittwoch, 6. Mai 2020

هذا وأفادت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمس الثلاثاء، بمقتل مواطن وزوجته وإصابة ابنهما بجروح خطيرة جراء قصف عناصر حفتر للأحياء السكنية بمنطقة الهضبة البدري في العاصمة طرابلس.

وجددت عناصر حفتر لأكثر من مرة خلال اليومين الماضيين، القصف الصاروخي على عدد من أحياء العاصمة.

ويأتي قصف عناصر حفتر بعد إعلان أحمد المسماري الناطق باسم قوات حفتر في وقت سابق، وقف قواتهم للعمليات العسكرية في محاور طرابلس وقبولهم بهدنة إنسانية خلال شهر رمضان المبارك.

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