مقتل 6 مدنيين وإصابة العشرات في قصف بوابل من الصواريخ على الأحياء السكنية بالعاصمة

أطلقت عناصر حفتر أكثر من 80 صاروخا صباح اليوم، على مطار معيتيقة الدولي والأحياء السكنية في محيطه بسوق الجمعة ومنطقة باب بن غشير، بحسب ما أفاد المركز الإعلامي بعملية بركان الغضب.

وأفادت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بأن القصف العشوائي بوابل من الصواريخ من قِبل عناصر حفتر، أدى إلى مقتل 6 قتلى من المدنيين وإصابة العشرات.

استقبلت الفرق الطبية بعدة مستشفيات صباح اليوم السبت الموافق 9 / 5 / 2020 عدة حالات مدنية نتيجة القصف العشوائي علي عدة… Gepostet von ‎مركز الطب الميداني والدعم‎ am Samstag, 9. Mai 2020

#عملية_بركان_الغضب: احد المواطنين يُوثق استشهاد امراة في قصف ميليشيات حفتر الارهابية على عمارات باب بن غشير قبل ان يستشهد هو ايضاً .. و الصور ابلغ من الكلام #عاصفة_السلام #ليبيا Gepostet von ‎عملية بركان الغضب‎ am Samstag, 9. Mai 2020

#عملية_بركان_الغضب: ثلاثة شهداء و 12 جريحا من بينهم 3 اطفال نتيجة القصف الهمجي لميليشيات حفتر الارهابية على العاصمة… Gepostet von ‎عملية بركان الغضب‎ am Samstag, 9. Mai 2020

وتعرض مطار معيتيقة الدولي لقصف أدى إلى إصابة طائرة 320 بأضرار جسيمة، وتعرض طائرة 330 لإصابات وهذه الطائرات التابعتين للخطوط الجوية الليبية، واحتراق طائرة شحن يوشن بالكامل، وتعرض مبنى هيئة السلامة الوطنية لأضرار جسيمة، واحتراق عدد 4 سيارات إطفاء بالكامل، واحتراق المكاتب بجانب هنجر صقر المخصص لصيانة الطائرات.

كما تعرضت بوابة المغادرة رقم 2 لإضرار بالكامل، وإصابة البوابة رقم 3 بشظايا، وإصابة المستودع النفطي التاب لشركة البريقة لتسويق النفط لوابل من القذائف الصاروخية التي أدت إلى إصابة 4 خزانات إصابة مباشرة واحتراقهم بالكامل، وإصابة 6 خزانات أخرى، وإصابة منظومة تزويد الطائرات بشكل مباشر وأصبحت خارج الخدمة أيضاً، بالإضافة إلى إصابة سيارتين تزويد وقود طيران للإسعاف الطائر بشكل مباشر، ونتيجة لهذا القصف احترقت كوابل الكهرباء الخاصة بتغذية المهبطت وأتلفت بالكامل.

عاجل تم صباح يوم السبت الموافق 9 مايو 2020 إصابة خزانات وقود الطيران التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط، بمستودع… Gepostet von ‎شركة البريقة لتسويق النفط‎ am Samstag, 9. Mai 2020

#عملية_بركان_الغضب: الحصيلة الأولية للخسائر داخل مطار معيتيقة المدني نتيجة القصف الغادر لمليشيات حفتر الإرهابية… Gepostet von ‎عملية بركان الغضب‎ am Samstag, 9. Mai 2020

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