مقتل 68 من قوات الأمن الأفغانية في عملية ضد طالبان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الاثنين، مقتل 68 مسلحا في عملية أمنية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع إن غارة جوية على مواقع المسلحين في قرية سيمناك، بمقاطعة دولتيار، بوسط البلاد، أسفرت عن مقتل 15 متطرفا، بينهم ثلاثة قادة ميدانيين.

وتشهد أفغانستان، منذ الغزو الأمريكي عام 2001، صراعًا بين حركة طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى؛ ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.

وتشن “طالبان” التي تسيطر على نصف البلاد تقريبا، هجمات شبه يومية ضد الحكومة، وترفض إجراء مفاوضات مباشرة معها؛ بحجة أنها “غير شرعية”، وتشترط بغية التوصل لسلام معها خروج القوات الأمريكية من البلاد.