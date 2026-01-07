مقتل 75 شخصاً.. إصابة «مادورو وزوجته» خلال العملية الأمريكية

أفادت شبكة “سي إن إن” الأميركية بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس أصيبا أثناء محاولتهما الفرار من القوات الأميركية خلال عملية اعتقالهما في العاصمة كراكاس، بعد أن ارتطما برأسهما بإطار باب فولاذي أثناء محاولتهما الهرب داخل مجمعهما السكني.

ووصفت إصابة فلوريس بأنها طفيفة نسبيًا، فيما عانى مادورو من صعوبة في الحركة أثناء مثولهما أمام المحكمة في نيويورك، حيث ستجرى محاكمتهما بتهم تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات وتهديد الأمن، بما في ذلك أمن الولايات المتحدة.

وأسفرت العملية الأميركية عن مقتل نحو 75 شخصًا، بينهم عناصر من القوات الأمنية الفنزويلية والكوبية، وإصابة سبعة جنود أميركيين بجروح طفيفة، بحسب مسؤولين أميركيين.

وأعلنت الحكومة الفنزويلية الحداد الوطني لمدة سبعة أيام على أرواح الجنود الذين سقطوا دفاعًا عن البلاد، فيما اعتبرت العملية “عدوانًا خارجيًا” على سيادة فنزويلا.

وتولت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز منصب الرئيسة المؤقتة، وأدت اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية، مؤكدة أن الشعب الفنزويلي ثابت على موقفه ويرفض أي تدخل أجنبي في شؤون البلاد، ومشددة على سيادة الدولة واستقلال القرار الوطني.

وفي خطوة مرتبطة بالسيطرة على الموارد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات المؤقتة في فنزويلا ستسلم ما بين 30 و50 مليون برميل نفط عالي الجودة، وستدار الأموال المتأتية لضمان استخدامها بما يعود بالنفع على شعبي الولايات المتحدة وفنزويلا.

وتشهد العملية تصاعدًا للتوترات الدولية، حيث دعت روسيا والصين وكوريا الشمالية وبلدان أخرى بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، معتبرة أن الإجراءات الأميركية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا لاستقرار المنطقة.

كما كشفت تقارير أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على الحكومة المؤقتة في فنزويلا لطرد مستشارين من الصين وروسيا وكوبا وإيران، مع توجيه تحذيرات مباشرة لمسؤولين موالين لمادورو مثل وزير الداخلية ديوسدادو كابيلو، بعدم عرقلة تنفيذ مطالب واشنطن، وإلا فإن حياتهم قد تكون في خطر، وفقًا لمصادر أميركية مطلعة.