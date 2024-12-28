مقتل 8 أشخاص في حمص.. والسفارة السورية في بيروت تعلّق عملها

أعلنت سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت، “أنه بناء على تعليمات وزارة الخارجية والمغتربين في دمشق تم تعليق العمل القنصلي في السفارة حتى إشعار آخر”.

ودعت السفارة “المغتربين في لبنان لمتابعة صفحتها الرسمية لتصلهم كل الإعلانات الهامة بخصوص استئناف العمل في القسم القنصلي”.

وكان القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان علي دغمان، قال في تصريح لصحيفة “النهار” اللبنانية إن “السفارة مستمرة في عملها رغم التحديات”، مشددا على أنها “لم تغلق أبوابها منذ بداية الأزمة، و”تواصل تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل تمديد جوازات السفر وإصدار بطاقات مرور للراغبين في العودة إلى سوريا، إضافة إلى تسجيلهم قنصليا وفق الوثائق المتاحة”.

وقال: “للأسف، تعرضت منظومة الهجرة والجوازات في سوريا لضرر كبير”، موضحا أن هذه الأضرار أثرت على القدرة على إصدار جوازات جديدة.

وأضاف أن “السفارة تحاول معالجة بعض الإجراءات التي كانت تحتاج إلى موافقات مسبقة مباشرة ضمن إمكانياتها الحالية”.

وفد أمني بحريني يصل دمشق

وصل وفد بحريني يرأسه رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي أحمد بن عبد العزيز آل خليفة، اليوم السبت، إلى قصر الشعب في دمشق.

ومن المقرر أن يجري الوفد العديد من اللقاءات السياسية والأمنية مع مسؤولي السلطات الجديدة في سوريا.

وسبق أن تلقى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني اتصالا هاتفيا من نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني يوم الأربعاء الماضي.

مقتل 8 أشخاص في مدينة حمص

أفادت مصادر لوكالة “سبوتنيك” في سوريا، أنه عثر على 6 أشخاص بينهم محام مقتولين في حي السبيل داخل مدينة حمص برصاص مسلحين مجهولين.

وبحسب أهالي المنطقة، ذكرت المصادر أنه “طلب من المحامي بداية مغادرة منزله في الحي من قبل أشخاص مجهولين، ليبدأ الأخير بنقل أمتعة منزله، وأثناء ذلك، شوهد مسلحون ملثمون على دراجات نارية، قاموا بإطلاق النار على المحامي ومن معه من شبان ما أدى إلى مقتلهم على الفور”.

وأضافت المصادر، أنه “عثر على شخصين مقتولين آخرين في إحدى المزارع في محيط مدينة حمص بعد تعرضهم لإطلاق نار مباشر في الرأس والصدر، حيث تم التعرف عليهما من قبل ذويهم”.

وتابعت المصادر، أن “الساعات القليلة الماضية شهدت دخول أرتال عسكرية كبيرة تابعة “لإدارة العمليات العسكرية”، والتي أعلنت عن البدء بحملة أمنية في مدينة حمص بحثا عن مطلوبين لها رفضوا تسليم أسلحتهم”.

في السياق، ناشد أهالي مدينة حمص “بضرورة وقف تلك الحوادث الأمنية التي تسجل يوميا والكشف عن مصير عشرات الشبان الذين خطفوا في مدينتهم وريفها خلال الأسبوعين الماضيين”.