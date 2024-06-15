مقتل 8 جنود إسرائيليين في رفح

قتل 8 جنود إسرائيليين، جراء احتراق ناقلة جند مدرعة من نوع “نمر” بشكل كامل بعد استهدافها فجر اليوم السبت، بقذيفة مضادة للدروع في رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال موقع “حدشوت بزمان” الإسرائيلي، إن مروحيات عسكرية نقلت جثث الجنود -وجميعهم من سلاح الهندسة- في حادث رفح إلى مستشفيات بيلنسون وشعاري تسيديك، مؤكدا أنه تم إبلاغ 8 عائلات بمقتل أولادهم.

وتداولت حسابات إسرائيلية عدة على منصات التواصل الاجتماعي الخبر، وقالت إنه “في حوالي الساعة 5 فجرًا بالتوقيت المحلي، تم إطلاق صاروخ مضاد على مدرعة بها 8 جنود وضباط، فانفجرت على الفور واشتعلت النيران بشكل كامل في جميع الجنود النائمين بداخلها، وقتل الثمانية على الفور واحترقوا داخل المركبة”.

ولم يصدر أي إعلان رسمي من فصائل المقاومة الفلسطينية حول حقيقة ما جرى، لكن قناة الأقصى الفضائية، قالت إن “قوات الاحتلال كثفت من قصفها المدفعي والجوي على رفح للتغطية على الحدث الأمني وإخلاء الجرحى والقتلى”.

وأعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة (حماس)- استهداف جرافة إسرائيلية من نوع “دي 9” بقذيفة “الياسين 105” في الحي السعودي بتل السلطان غرب مدينة رفح.

وأكدت كتائب القسام أنها تخوض معارك ضارية مع القوات الإسرائيلية المتوغلة غرب حي تل السلطان منذ صباح أمس الجمعة.