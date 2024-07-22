مقتل 80 عنصرا من حركة «الشباب» الصومالية في عمليات عسكرية

قتل أكثر من 80 من قيادات وعناصر حركة «الشباب» في عملية عسكرية مشتركة للجيش الوطني وقوات الدوارويش لولاية جوبالاند جنوب الصومال.

وقال بيان صادر عن وزارة الإعلام الصومالية إن الجيش الوطني احبط صباح اليوم هجوما إرهابيا فاشلا شنته عناصر حركة الشباب على قواعد الجيش في بولو حاجي، وبار سنغوني، وهربولي بمحافظة جوبا السفلى.

وأضاف البيان أنه بفضل يقظة وإستعداد الجيش تم التصدي للهجوم الفاشل ببساله وتكبيد العناصر الإرهابية خسائر فادحة في الأرواح والإستيلاء على أسلحتهم .

وأكد البيان الصادر عن الوزارة التزام الحكومة الفيدرالية بالقضاء على الإرهاب وبالتعاون مع المواطنين والشركاء الدوليين.