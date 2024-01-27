مقتل 9 أجانب بإطلاق نار جنوب شرق إيران

قُتِل 9 أجانب وأصيب 3 آخرون بإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين جنوب شرق إيران بالقرب من الحدود مع باكستان.

وذكرت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء اليوم السبت، إنه لم يعلن أي فرد أو جماعة المسؤولية عن إطلاق النار الذي وقع في إقليم سستان وبلوشستان.

وبحسب جماعة (حال وش) الحقوقية التابعة للبلوش على موقعها الإلكتروني فإن الضحايا عمال باكستانيون يسكنون ورشة لتصليح السيارات حيث يعملون.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي أفادت فيه وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بعودة السفيرين الباكستاني والإيراني إلى منصبيهما بعد استدعائهما عقب تبادل البلدان ضربات صاروخية في وقت سابق من هذا الشهر.

ويعد الإقليم منذ فترة طويلة مسرحا لاشتباكات متفرقة بين قوات الأمن والمسلحين الانفصاليين والمهربين الذين ينقلون الأفيون من أفغانستان، ولدى إيران أسعار وقود هي الأدنى في العالم، وأدى ذلك أيضا إلى تهريب الوقود إلى باكستان وأفغانستان.