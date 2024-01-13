مقتل 9 جنود أتراك بهجوم على قاعدة شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت، مقتل تسعة جنود وإصابة أربعة آخرين في هجوم على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق، في ارتفاع لحصيلة سابقة تحدثت عن مقتل ستة جنود.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الوزارة قولها، إن 12 مسلحا كرديا قتلوا أيضا في الاشتباكات. وبعد الهجوم على القاعدة شن الطيران التركي غارات ليلية، على أهداف في شمال العراق وسوريا، وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان “انسجاماً مع حقنا في الدفاع عن النفس (…) جرت عمليات جوية ضد أهداف إرهابية في مناطق متينة وهاكورك وغارا وقنديل”.

وبحسب الجيش التركي فإنه ضرب “29 هدفا تتألف من كهوف ومخابئ وملاجئ ومنشآت نفطية” تابعة لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب وهما مجموعتان مسلحتان كرديتان تعتبرهما تركيا منظمتين إرهابيتين.

ويشن الجيش التركي باستمرار عمليات برية وجوية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق أو منطقة كردستان التي تتمتع بحكم ذاتي أو منطقة سنجار الجبلية.

وأعلنت الرئاسية التركية إن الرئيس رجب طيب اردوغان سيعقد اجتماعا أمنيا طارئا في إسطنبول اليوم بحضور وزراء الخارجية والدفاع والداخلية ورئيسي الأركان والاستخبارات.

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا على منصة إكس (تويتر سابقا) إلقاء القبض على 113 شخصا يشتبه في ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني.