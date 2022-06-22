مقتل 920 أفغاني.. ومئات المصابين في زالزال ضرب افغانستان

قُتل 920 شخصا على الأقل وأصيب مئات في زلزال قوي هز أفغانستان.

تظهر صور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مصابين وجثث قتلى محمولة على نقالات، وأنقاضا وبيوتا مدمرة في ولاية بكتيكا، في حين صرّح مسؤول بحكومة الولاية لـ”هيئة الإذاعة البريطانية” أنّه من المرجح أن يزيد عدد الضحايا،

وأكد المسؤول إصابة أكثر من 600 شخص آخر، بينما كان مركز الزلزال، الذي وقع في وقت متأخر مساء الثلاثاء، على بعد 44 كيلومترا من مدينة خوست جنوب شرقي أفغانستان.

ونقل المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل عن شهود عيان قولهم إنّهم شعروا بالزلزال القوي في العاصمتين الأفغانية كابول، والباكستانية إسلام أباد.

وفي تغريدة عبر تويتر، ذكر المتحدث باسم الحكومة الأفغانية بلال كريمي، أنّه «لسوء الحظ، وقع زلزال عنيف الليلة الماضية في أربع مناطق في إقليم بكتيكا، ما أسفر عن مقتل وجرح المئات من مواطنينا وتدمير عشرات المنازل».

وتابع كريمي، أنّه يحث جميع وكالات الإغاثة على إرسال فرق الى المنطقة فورا لمنع وقوع كارثة أخرى، موضحا أنّه يتم استخدام مروحيات في نقل المصابين إلى المستشفيات والمرافق الصحية الأخرى.

وشعر الناس بالزلزال على بعد نحو 500 كيلومتر من مركزة، سواء داخل أفغانستان، أو في باكستان، والهند، المجاورتين، وذلك حسب ما نقلت رويترز، من مركز المسح الجيولوجي الأوروبي، المتوسطي، في لم يسجل أي دمار يذكر، أو سقوط أي مصابين، في كابول أو إسلام أباد.