مقديشو تشتعل.. اشتباكات مسلحة تهزّ العاصمة الصومالية

اندلعت اشتباكات مسلحة، الأربعاء، في عدد من مناطق العاصمة الصومالية مقديشو، وسط تصاعد أعمدة الدخان في سماء المدينة، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة «فرانس برس»، في تطور يعكس تصاعد التوتر الأمني والسياسي داخل البلاد.

وأعلنت الشرطة الصومالية تنفيذ عملية أمنية واسعة النطاق تستهدف مجموعات مسلحة، مؤكدة أن العملية تقترب من نهايتها، وأنها تأتي في إطار ما وصفته بجهود “ضرب ميليشيات مسلحة” نفذت هجمات باستخدام قذائف الهاون على أحياء داخل العاصمة.

ووفق بيان الشرطة، فإن القوات الأمنية انتشرت بشكل مكثف في مقديشو خلال الساعات الماضية، في محاولة لاحتواء التصعيد ومنع امتداد الاشتباكات إلى مناطق أخرى، في وقت شهدت فيه المدينة حالة استنفار أمني واسع.

في المقابل، أفادت مصادر محلية بأن وسط العاصمة شهد اشتباكات عنيفة تزامنت مع حالة احتقان سياسي متصاعد، على خلفية الأزمة المرتبطة بقرار الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود تمديد ولايته، وما تبعه من جدل واسع داخل الساحة السياسية، إضافة إلى دعوات معارضة للتظاهر.

وفي تطور لافت، قال رئيس الوزراء الصومالي الأسبق حسن علي خيري إنه تعرّض لهجوم من قبل قوات حكومية، مشيراً إلى أنه غادر مقر إقامته في المنطقة الخضراء شديدة التحصين قرب المطار، متوجهاً إلى داخل المدينة للمشاركة في الاحتجاجات، في خطوة تعكس حجم التوتر بين شخصيات سياسية بارزة والسلطة الحالية.

من جهته، أوضح المتحدث باسم الشرطة الصومالية عبد الفتاح آدم حسن أن قوات الأمن واجهت هجمات شنتها مجموعات مسلحة، مؤكداً أن العمليات الأمنية تستهدف فرض الاستقرار ومنع تدهور الوضع الميداني داخل العاصمة.

وتأتي هذه التطورات في ظل انزلاق الصومال مجدداً إلى أزمة سياسية مفتوحة، بعد استمرار الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في منصبه رغم انتهاء ولايته، وهو ما فجّر خلافاً حاداً بين الحكومة والمعارضة حول شرعية تمديد الحكم.

وكان البرلمان الصومالي قد أقر في مارس تعديلاً دستورياً يقضي بتوسيع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات، مع التوجه نحو اعتماد انتخابات مباشرة للبرلمان، وهي خطوة اعتبرها المعسكر الرئاسي تمديداً تلقائياً لولاية الرئيس، بينما تراها المعارضة محاولة لتثبيت السلطة وإعادة تشكيل قواعد الحكم.

وتزامناً مع هذا الانقسام، دعت قوى معارضة إلى احتجاجات في العاصمة، ما رفع منسوب التوتر الأمني والسياسي، ودفع البلاد إلى حالة من الاستقطاب الحاد بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها.

هذا وتشهد الصومال منذ سنوات سلسلة من الأزمات الأمنية والسياسية المتداخلة، في ظل نشاط جماعات مسلحة وهشاشة في التوافق السياسي، ما يجعل أي خلاف دستوري أو انتخابي قابلاً للتحول السريع إلى مواجهات ميدانية داخل العاصمة.