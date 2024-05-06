«مقطع فيديو» يسبب توتر بالعلاقات بين الخرطوم والرياض!

ذكر موقع “أخبار السودان”، أن “السلطات السعودية استدعت أحد قادة قوات الدعم السريع السودانية، للتحقيق معه بشأن مقطع فيديو مسرب عن تخريج قوات من الدعم السريع في الأراضي السعودية بدورة المدفعية والقناصين، ما تسبب في توتر العلاقات بين الرياض والخرطوم”.

وقال الموقع: “إن السلطات السعودية استدعت قائد قوات الدعم السريع في قطاع ظهران في السعودية، وحققت معه لساعات حول تسرب الفيديو والذي ظهر فيه عناصر من الدعم السريع في المنطقة الشرقية السعودية وهم يتوعدون الجيش السوداني”.

وبحسب الموقع، ” فإن السلطات السعودية ألزمت قائد الدعم السريع محمد إسماعيل دقلو، بكتابة تعهد، بعدما أبلغ السلطات أن التسريب مصدره الجنود، لكن السلطات السعودية حملته مسؤولية ما حدث”.

وذكر الموقع، “أدى تسرب الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى توتر دبلوماسي بين الخرطوم والرياض”.

وأوضح سفير السعودية لدى السودان علي بن حسن جعفر”، “أن سلطات بلاده اتبعت الإجراءات اللازمة”، مؤكدا “رفض المملكة السعودية استخدام أراضيها في أي نشاط يهدد السودان أو الإساءة للقيادة السودانية”.

هذا وتتواصل، منذ أكثر من عام، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.