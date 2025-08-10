مكاتب الإدارة الانتخابية تواصل حملات التوعية استعدادًا ليوم الاقتراع

تواصل مكاتب الإدارة الانتخابية التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخات وبالتعاون مع شركاء التوعية، تنفيذ حملات توعوية مكثفة استعدادًا ليوم الاقتراع المقرر يوم السبت 16 أغسطس 2025، وذلك ضمن جهود تعزيز المشاركة المجتمعية في العملية الانتخابية.

وتهدف الحملات إلى تعريف المواطنين بإجراءات التصويت، وتوعيتهم بحقوقهم الانتخابية، إضافة إلى حثهم على ممارسة دورهم في اختيار ممثليهم، تحت شعار: #بلديتك_مسؤوليتك.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وطنية شاملة لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ووعي، ولتعزيز ثقافة المشاركة الديمقراطية على مستوى البلديات في مختلف أنحاء البلاد.