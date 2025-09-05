مكاسب الذهب تتصاعد.. هل يبدأ «المعدن الأصفر» رحلة صعود جديدة؟

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً في تداولات الجمعة المبكرة، متجهة نحو أفضل مكاسبها الأسبوعية خلال ثلاثة أشهر، بدعم من تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية في وقت لاحق من الشهر الجاري، وتترقب الأسواق صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية المرتقبة، والتي قد تقدم مؤشرات حاسمة على توجهات السياسة النقدية المستقبلية.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليصل إلى 3550.41 دولار للأونصة، محلقاً بالقرب من أعلى مستوياته التاريخية عند 3578.50 دولار التي سجلها الأربعاء الماضي.

وعلى مدار الأسبوع الجاري، صعد المعدن الأصفر بأكثر من 3%، وفقاً لبيانات رويترز، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% إلى 3609.10 دولار.

وتأتي هذه المكاسب وسط بيانات اقتصادية تشير إلى تراجع في قوة سوق العمل الأميركي، حيث أظهرت بيانات الخميس ارتفاعاً مفاجئاً في طلبات إعانات البطالة، إلى جانب تقرير مؤسسة إيه.دي.بي الذي كشف عن نمو أقل من المتوقع في عدد وظائف القطاع الخاص خلال أغسطس.

ويُعد ضعف سوق العمل مؤشراً رئيسياً للمسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، الذين أشار عدد منهم خلال الأسبوع الجاري إلى أن هذه المخاوف تعزز توقعات خفض سعر الفائدة في القريب العاجل، وتعكس أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي توقعات السوق شبه المؤكدة بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الشهر الجاري.

وبما أن الذهب لا يقدم عائداً مثل الفوائد البنكية، فإنه يزدهر عادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، مما يعزز جاذبيته كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وتركز الأنظار أيضاً على تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركية المقرر صدوره عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، والذي يتوقع محللون في استطلاع رويترز أن يسجل نموًا بنحو 78 ألف وظيفة في أغسطس، مقارنة بـ73 ألف وظيفة في يوليو، وهو رقم قد يؤثر بشكل مباشر على قرار الفيدرالي حول أسعار الفائدة.

وفي الأسواق الأخرى للمعادن النفيسة، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.1% إلى 40.70 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 1.1% إلى 1382.18 دولار، بينما سجل البلاديوم زيادة طفيفة بنسبة 0.1% ليصل إلى 1129.12 دولار للأونصة.