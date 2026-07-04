مكاسب تاريخية لمصر بعد التأهل لدور «16» في كأس العالم.. لحظة بكاء محمد صلاح

دخل قائد منتخب مصر، لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، في نوبة بكاء مؤثرة عقب تحقيق منتخب مصر إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد التفوق على منتخب أستراليا مساء يوم الجمعة.

وأظهرت لقطات مصورة تأثر اللاعب محمد صلاح بشكل واضح أثناء احتفاله مع زملائه داخل أرضية الملعب، في مشهد عكس حجم الفرحة بالوصول إلى مرحلة متقدمة من البطولة وتحقيق أول انتصار في تاريخ المنتخب المصري في الأدوار الإقصائية لكأس العالم.

وجاء تأهل منتخب مصر بعد مواجهة قوية أمام منتخب أستراليا ضمن دور الـ32، انتهى وقتها الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل، قبل أن تحسم ركلات الترجيح المواجهة لصالح المنتخب المصري.

وحسم منتخب مصر بطاقة العبور إلى دور الـ16 بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-1، واستمرار التعادل دون أهداف في الوقت الإضافي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام منتخب الأرجنتين، حامل لقب كأس العالم، في دور الـ16، في مباراة تحمل طابعًا تاريخيًا وفرصة جديدة لمواصلة تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ مشاركات المنتخب في المونديال.

وعلى الصعيد المالي، تواصل مكاسب منتخب مصر في البطولة ارتفاعها، إذ يحصل الاتحاد المصري لكرة القدم على مكافأة تبلغ 15 مليون دولار بعد بلوغ دور الـ16، بحسب نظام الجوائز المعتمد في النسخة الموسعة من البطولة.

كما يحصل كل منتخب مشارك في كأس العالم 2026 على 12.5 مليون دولار، تتوزع بين 10 ملايين دولار نظير المشاركة، و2.5 مليون دولار مخصصة للإعداد والتحضيرات، ما يرفع إجمالي العائدات التي حصل عليها الاتحاد المصري لكرة القدم حتى الآن إلى 27.5 مليون دولار.

وتشير الأرقام إلى إمكانية ارتفاع إجمالي الجوائز المالية إلى 31.5 مليون دولار في حال نجاح المنتخب المصري في تجاوز منتخب الأرجنتين والتأهل إلى الدور ربع النهائي.