مكافآت ضخمة في كأس العالم 2026.. كم حصد كل منتخب من أموال البطولة؟

كشفت الأرقام المالية الخاصة ببطولة كأس العالم 2026 حجم المكافآت التي حصلت عليها المنتخبات المشاركة، مع وصول المنافسات إلى الدور ربع النهائي وخروج 40 منتخبًا من سباق اللقب.

وشهدت البطولة مغادرة المنتخبات المضيفة، المكسيك والولايات المتحدة وكندا، بعد الخروج من دور الـ16، إلى جانب وداع منتخبات بارزة مثل ألمانيا والبرازيل والبرتغال وهولندا وإسكتلندا.

ومع انطلاق مباريات ربع النهائي، بقيت 8 منتخبات فقط تنافس على التتويج بكأس العالم، وهي: فرنسا والمغرب وإسبانيا وبلجيكا وإنجلترا والنرويج والأرجنتين وسويسرا، وسط ارتفاع قيمة الجوائز المالية مع كل مرحلة متقدمة من البطولة.

ووفقًا للأرقام التي نقلتها وكالات، يحصل كل منتخب على مكافأة مالية مرتبطة بالمرحلة التي وصل إليها في المنافسات.

الخروج من دور المجموعات.. المراكز من 48 إلى 33

حصلت المنتخبات التي غادرت البطولة من دور المجموعات على 9 ملايين دولار لكل منتخب، مقابل خوض ثلاث مباريات في الدور الأول.

وشملت قائمة المنتخبات التي خرجت من دور المجموعات: العراق وتونس وأوزبكستان وقطر والسعودية والأردن وكوريا الجنوبية وهايتي وبنما وأوروغواي وجمهورية التشيك وتركيا وإيران ونيوزيلندا وكراساو وإسكتلندا.

الخروج من دور الـ32.. المراكز من 32 إلى 17

حصلت المنتخبات الـ16 التي تجاوزت دور المجموعات ثم ودعت البطولة من دور الـ32 على 11 مليون دولار لكل منتخب، بما يعادل 8.2 مليون جنيه إسترليني.

وضمت قائمة المنتخبات التي خرجت من هذا الدور: ألمانيا وهولندا والسنغال وغانا وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية والكوت ديفوار واليابان والرأس الأخضر والسويد وكرواتيا والإكوادور وأستراليا والبوسنة والهرسك والجزائر والنمسا.

الخروج من دور الـ16.. المراكز من 9 إلى 16

حصلت المنتخبات الثمانية التي حققت الفوز في الدور الأول من الأدوار الإقصائية ثم خسرت في دور الستة عشر على 11 مليون دولار، أي نحو 8.2 مليون جنيه إسترليني.

وضمت قائمة المغادرين من دور الـ16: المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والبرتغال والباراغواي وكولومبيا والبرازيل.

ربع النهائي.. 19 مليون دولار مضمونة

ضمنت المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى ربع النهائي الحصول على 19 مليون دولار لكل منتخب، أي ما يعادل 14.1 مليون جنيه إسترليني، مع إمكانية ارتفاع قيمة المكافآت بحسب نتائج الأدوار المقبلة.

وتواصل المنتخبات الثمانية المتبقية المنافسة من أجل الوصول إلى المراحل الأخيرة من البطولة، حيث تزداد قيمة الجوائز المالية مع الاقتراب من المباراة النهائية.

جوائز المركزين الثالث والنهائي

يحصل المنتخب الخاسر في مباراة تحديد المركز الثالث على 27 مليون دولار، ما يعادل 20.1 مليون جنيه إسترليني، بينما يحصل المنتخب الفائز بالمركز الثالث على 29 مليون دولار، أي نحو 21.6 مليون جنيه إسترليني.

وفي المباراة النهائية، يحصل المنتخب الذي يخسر اللقب على 33 مليون دولار، أي 24.6 مليون جنيه إسترليني، فيما ينال بطل كأس العالم 2026 جائزة مالية ضخمة تبلغ 50 مليون دولار، بما يعادل 37.2 مليون جنيه إسترليني.

هذا وتُعد المكافآت المالية في كأس العالم من أبرز عوامل الجذب للمنتخبات المشاركة، إذ لا ترتبط قيمة الجوائز باللقب فقط، بل تشمل جميع مراحل المنافسة، ما يمنح المنتخبات التي تحقق نتائج متقدمة عائدًا ماليًا أكبر مع استمرار مشوارها في البطولة.