مكافآت مالية جديدة للعاملين في «قطاع النفط»

أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مسعود سليمان، عبر منشور على موقع فيسبوك، عن حزمة قرارات جديدة تستهدف العاملين في قطاع النفط والغاز، وذلك بمناسبة قرب عيد العمال، تقديراً لجهودهم ودورهم في دعم الإنتاج واستقرار القطاع.

وأكد رئيس المؤسسة أن ما تحقق من استقرار في الإنتاج خلال الفترة الماضية هو نتيجة مباشرة لتفاني العاملين وإخلاصهم في أداء مهامهم داخل مختلف المواقع النفطية.

وفيما يتعلق بالمكافآت المالية، تقرر صرف مكافأة قدرها 2500 دينار ليبي لكافة العاملين داخل المدن والمواقع الإدارية.

كما تقرر صرف مكافأة مالية بقيمة 3000 دينار ليبي للعاملين في الحقول والمواقع التشغيلية البرية والبحرية، تقديراً لطبيعة عملهم وظروفه الميدانية.

وفي جانب الترقيات الاستثنائية، وجه رئيس المؤسسة باعتماد ترقيات لعدد من العاملين الذين أثبتوا كفاءة عالية وقدموا أداءً متميزاً، خاصة خلال الظروف الاستثنائية التي مر بها القطاع، على أن يتم تنفيذها وفق معايير واضحة تضمن العدالة والشفافية.

وفي منشور لاحق، وبمناسبة عيد العمال، عبّر رئيس المؤسسة عن اعتزازه بالعاملين في قطاع النفط وما يقدمونه من جهود وتفانٍ، مؤكداً أنهم يشكلون أساس الإنجاز وشركاء النجاح.

كما أعلن، وبالتنسيق مع شركة البريقة لتسويق النفط، عن توفير عدد 2 أسطوانة غاز طهي لكل موظف في القطاع حسب الرغبة، وفق الآلية والتسعيرة المعتمدة من وزارة الاقتصاد، تقديراً للعاملين وعرفاناً بجهودهم.

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يجري سلسلة اجتماعات وزيارات لتعزيز الإنتاج والاستثمار وتطوير قطاع النفط والغاز

أجرى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان سلسلة من الاجتماعات والزيارات الميدانية واللقاءات الرسمية، شملت ملفات تتعلق بالإنتاج والاستكشاف والاستثمار والشراكات الدولية، إلى جانب دعم الكوادر العاملة وتطوير الصناعات المرتبطة بقطاع النفط والغاز في ليبيا.

وفي إطار تطوير القطاع الصناعي، أجرى زيارة ميدانية إلى مقر الشركة الليبية للأسمدة، حيث عقد اجتماعًا موسعًا مع رئيس مجلس الإدارة عوض الصابر، والمدير التنفيذي حمد عريش، وبحضور إدارات المصانع والتشغيل والصيانة.

وجرى خلال الاجتماع بحث جاهزية المصانع وبرامج الصيانة، إضافة إلى متابعة خطط إعادة تشغيل مصنع اليوريا الأول المتوقف، مع استهداف جاهزيته مطلع العام القادم، إلى جانب مناقشة تأمين إمدادات الغاز والمرافق والملفات القانونية والضريبية.

وأكد رئيس المؤسسة خلال الزيارة أولوية التشغيل الآمن ورفع الكفاءة الإنتاجية والالتزام بمعايير السلامة وحماية البيئة، مع تعزيز دور الشركة في تنمية المجتمع، ودعم تطوير مصانعها باعتبارها ركيزة للصناعات التحويلية والاقتصاد الوطني.

وفي ملف الإنتاج النفطي، عقد اجتماعًا مع لجنة إدارة شركة الهروج برئاسة محمد جاب الله، خُصص لمتابعة خطط رفع معدلات الإنتاج وتطوير البنية التحتية.

وشمل النقاش استبدال خطوط نقل النفط المتجهة إلى ميناء رأس لانوف وتسريع تنفيذها، إضافة إلى خطة إعادة تشغيل حقل الغاني المتضرر، إلى جانب ملفات إدارة المكامن النفطية والحفاظ على الضغوط لضمان استدامة الإنتاج وزيادة معدلات الاستخلاص.

كما التقى رئيس المؤسسة بممثلي شركة ايتيو النيجيرية الفائزة بالقطعة M1 في حوض مرزق ضمن جولة العطاء العام للاستكشاف، حيث ناقش الطرفان برنامجًا استكشافيًا يشمل المسح السيزمي وحفر آبار جديدة وتطوير الاكتشافات.

وأعلنت الشركة بدء إجراءات فتح فرع لها في ليبيا والتسجيل لدى وزارة الاقتصاد تمهيدًا لتوقيع اتفاقية مقاسمة الإنتاج مع المؤسسة الوطنية للنفط.

وفي إطار التعاون الدولي، عقد اجتماعًا مع مبعوث الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، حيث تم بحث فرص الاستثمار في قطاع النفط والغاز، وتعزيز الشراكة، ودعم الاستقرار الطاقي، إضافة إلى مناقشة الحد من التلوث والتوجه نحو الطاقة النظيفة.

كما تناول الاجتماع جهود المؤسسة في تعزيز النزاهة والشفافية وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة القطاع، بما يعزز الثقة ويقوي الشراكات الدولية.

وفي سياق التعاون المؤسسي، التقى رئيس المؤسسة مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ياسين الأبيض، حيث جرى بحث آليات الشراكة وتوحيد الجهود لدعم المشاريع التنموية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

كما عقد اجتماعًا مع لجنة زيادة الإنتاج، ناقش خلاله خطط رفع معدلات الإنتاج رغم التحديات التشغيلية وشح الميزانيات، مع التركيز على الصيانة وإطالة عمر البنية التحتية وتنفيذ المشاريع وفق الإمكانيات المتاحة.

وفي الجانب الإنساني، شارك رئيس المؤسسة في احتفالية لتكريم عدد من المتقاعدات والعاملات في القطاع، بما في ذلك من يواصلن العمل رغم التحديات الصحية، تقديرًا لمسيرتهن المهنية ودورهن في دعم المؤسسة.