مكافآت مالية لـ«مخاتير» 60 بلدية.. الحكم المحلي تتابع تنفيذ المشاريع

تواصل وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، متابعة ملف الخدمات والتنمية المحلية عبر حزمة اجتماعات ومشروعات ميدانية تشمل عدداً من البلديات، في إطار خطط تهدف إلى تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات الأساسية وتعزيز دور الإدارات المحلية.

وفي هذا السياق، عقد وزير الحكم المحلي عبد الشفيع الجويفي اجتماعاً في طرابلس، اليوم الأحد، مع عمداء بلديات مزدة والمشاشية والشقيقة، وهم جمال الكباشي عن مزدة، وخالد اعبيد عن المشاشية، وسالم امحارب عن الشقيقة، حيث جرى استعراض سير العمل الإداري والخدمي داخل البلديات الثلاث.

وخلال الاجتماع، تابع الوزير أبرز الاحتياجات الأساسية والمختنقات الخدمية التي تواجه تلك البلديات، مع بحث آليات حلحلة المعوقات التي تعرقل تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، خصوصاً في القطاعات الحيوية المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات العامة.

كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لحزمة من المشاريع التنموية الجاري تنفيذها داخل نطاق البلديات، إضافة إلى مشاريع مقترحة تستهدف تحسين مستوى الخدمات وتطوير أداء المرافق العامة، إلى جانب ملف النظافة العامة وسبل دعم إداراتها بالآليات والمعدات اللازمة.

وفي سياق متصل، واصلت بلدية الأصابعة تنفيذ مشروع تطوير مدخل المدينة، ضمن مشروعات التنمية المحلية، بهدف تحسين البنية التحتية والمظهر الحضاري وتسهيل حركة المواطنين والمركبات، بما ينعكس على انسيابية الحركة داخل المدينة.

كما تابع بلدي الرجبان الإشراف على مشروع إنشاء مبنى إدارة خدمات النظافة، الذي يضم مكاتب إدارية، وصالة اجتماعات، وسكناً للعمال، وموقفاً للآليات والمعدات، إضافة إلى ورشة صيانة، وذلك ضمن مشاريع التنمية الممولة من مخصصات التنمية المركزية، في خطوة تستهدف رفع كفاءة خدمات النظافة وتعزيز جاهزية العمل البلدي.

وفي ملف آخر، سلّم مكتب شؤون المخاتير والمحلات بوزارة الحكم المحلي صكوك مكافآت مالية لأكثر من 60 بلدية، في إطار دعم مخاتير المحلات تقديراً لجهودهم الميدانية في متابعة احتياجات المواطنين، حيث أكد مدير المكتب عبدالباسط بحر أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز دور المخاتير كحلقة وصل مباشرة بين المواطن والإدارة المحلية.

وتشير هذه التحركات المتزامنة إلى توجه وزارة الحكم المحلي نحو تعزيز اللامركزية الإدارية ودعم البلديات بالمشاريع والخدمات، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر المحلية وتفعيل دورها في متابعة احتياجات المواطنين على مستوى المدن والمناطق.