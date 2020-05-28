«مكافة الأمراض» يُعلن تسجيل حالة وفاة بكورونا وتماثل حالة أخرى للشفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

واستلم المركز اليوم الخميس عدد (154) عينة موزعة على النحو التالي:

وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن من ضمن النتائج السالبة تماثل حالة للشفاء.

كما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 حالات.

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض حالة شفاء جديدة لأحد الحالات العائدة من السفر ليرتفع إجمالي المتعافيين 41 حالة

وأشار المركز إلى أن حالة الوفاة الجديدة هي لسيدة من مدينة سبها أُعلن عن إصابتها في وقت سابق.

هذا وتم تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في ليبيا يوم 25 مارس الماضي، وأصاب الفيروس حتى الآن 99 شخصاً وأسفر عن وفاة 5 أشخاص، في حين تماثل 41 مصاباً للشفاء.