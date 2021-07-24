مكافحة الأمراض: الوضع الوبائي مُقلق في المنطقتين الغربية والجنوبية

أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبدالباسط سميو، أن الوضع الوبائي مازال حرجا جدا ومقلقا في المنطقة الغربية وبعض مناطق الجنوب.

وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” دعا مسؤول المركز المسؤولين في المنطقة الشرقية إلى الاستعداد التام وتجهيز أقسام العزل وتوفير الأوكسجين وكل المعدات الطبية.

وقال سميو إن ما يحدث في مدينة زليتن ووصول عدد العينيات التي استقبلتها المختبرات إلى 300 عينة يشير إلى أن الإصابات اليومية قد تصل إلى 3000 حالة في زليتن ومثلها في مصراتة والخمس وزوارة والزاوية وطرابلس وغيرها من المدن.

وأشار مدير إدارة التطعيمات عبد الباسط سميو إلى أنه سيتم توزيع 500 ألف جرعة من سبتونيك لايت بشكل فوري حالما يسمح بذلك جهاز الرقابة على الأغذية والأدوية وستستخدم في كل مناطق ليبيا لزيادة المناعة الفردية والمجتمعية.

وأضاف سميو أن إعطاء الجرعة الثانية متوقف على توفر التطعيمات بكمية كبيرة، وقال إن إعطاء الجرعة الأولى أهم بكثير من الجرعة الثانية، متوقعا وصول 100 ألف جرعة من التطعيمات الروسية قريبا الأمر الذي سيسمح لهم بإعطاء الجرعة الثانية للمواطنين.

وتابع: “الحالات الموجبة خلال 3 أيام التي سبقت العيد كانت تسجل ما بين 275 إلى 258 حالة لكن الاصابات تزايدت خلال العيد في ظل عدم التزام المواطنين بشكل نموذجي بالإجراءات الاحترازية”.

وشدّد سميو على أن إدارة التطعيمات تريد تطعيم أكبر عدد ممكن من سكان ليبيا عامة لمواجهة فيروس كورونا.