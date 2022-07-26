مكافحة الأمراض توصي بفرض الإجراءات الاحترازية في طرابلس

أوصى المركز الوطني لمكافحة الامراض بإعادة فرض الإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا بمدينة طرابلس بعد أن رفع المركز التصنيف الوبائي لمنطقة طرابلس إلى المستوى الثالث.

وشدد المركز ضمن تقريره الوبائي -وفق الصفحة الرسمية- بإعادة فرض الإجراءات الاحترازية بلبس الكمامات في الأماكن العامة والتباعد الجسدي وغيرهما.

ودعا المركز إلى سرعة رفع سقف الاختبارات اليومية وذلك بتضمين مختلف الاختبارات التي تُجرى في القطاعين العام والخاص لرفع قدرة أجهزة المركز في الكشف عن الحالات.

وطالب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بإعادة تأهيل مراكز العزل في منطقة طرابلس، ودعم برنامج مكافحة العدوى بها ومراقبة عمل لجان مكافحة العدوى من قبل وزارة الصحة.