مكافحة الأمراض: سجلنا نصف مليون إصابة كورونا منذ دخولها إلى ليبيا

أفاد المركز الوطني لمكافحة الامراض باستمرار انتشار الموجة الحالية لوباء كورونا لتصل إلى 12 منطقة في شرق وغرب وجنوب البلاد.

وأشار المركز الوطني في تحديثه الأسبوعي إلى استقرار الوضع الوبائي جراء تباطؤ في معدلات انتشار المرض عن الأسبوع الماضي، حيث أن نسبة استقرار معدل الإصابات بلغت 35%.

وبيّن المركز الوطني أنّ عدد الإصابات الكلية التي سجلها منذ دخول الوباء إلى البلاد بلغت 505 آلاف و611 إصابة، بينما عدد الوفيات بلغ 6433 حالة وفاة.

وأوصى المركز الوطني بإعادة فرض الإجراءات الاحترازية من لبس للكمامة في الأماكن العامة والتباعد الجسدي في مدينة طرابلس، ورف سقف الاختبارات اليومية.