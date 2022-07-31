مكافحة الأمراض: ظهور بؤر جديدة لوباء كورونا في المناطق المحيطة بالمدن الكبيرة

أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض بظهور بؤر جديدة لوباء كورونا في المناطق المحيطة بالمدن الكبيرة، من بينها مدينة صرمان والمرقب ومناطق الجبل الغربي.

وأوضح المركز الوطني في تحديثه الأسبوعي أن منطقة طرابلس تصنف في المستوى الوبائي الثالث، وباقي المناطق تصنف في المستوى الثاني، داعيا إلى فرض الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي المرض.

وأشار المركز الوطني إلى انخفاض عدد الاختبارات إلى اقل من 50 اختبار لكل 100 ألف مواطن، معتبرا ان هذا يقلل من قدرة المركز على رصد التغيرات المسقبلية.

ودعا المركز الوطني المواطنين إلى سرعة أخذ التطعيم ضد فايروس كورونا واستكمال جميع الجرعات، مذكرا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ولبس الكمامات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

وأوصى المركز الوطني بإعادة فرض الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة في الأماكن العامة في منطقة طرابلس والتباعد الجسدي، والرفع من سقف الاختبارات اليومية.

وشدد المركز الوطني على ضرورة إعادة تأهيل مراكز العزل في منطقة طرابلس، وتكثيف حملات التطعيم والتوعية للمواطنين.