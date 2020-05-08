«مكافحة الأمراض» ووزارة التعليم يضعان توصيات العودة التدريجية للدراسة

عُقِد الخميس بمقر ديوان وزارة التعليم في العاصمة طرابلس، اجتماع للجنة المشتركة بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة التعليم الخاصة بمكافحة جائحة كورونا داخل المؤسسات التعليمية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمركز، بأن الاجتماع الذي كان بحضور وكيل وزارة التعليم عادل جمعة ناقش التوصيات الأخيرة للعودة التدريجية للدراسة للشهادتين الإعدادية والثانوية، والتوصيات الخاصة بالعودة التدريجية لمراحل النقل للتعليم الأساسي والمتوسط.

وقال وكيل وزارة التعليم عادل جمعة في تصريحة لمكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، إن هذه التوصيات ستُحال غدا السبت إلى اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا ومناقشتها مع اللجنة العلمية الاستشارية لاتخاذ خطوات عملية للعودة التدريجية للمدراس، بشكل يتماشى مع التوصيات الوقائية الاحترازية التي نبه عليها المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأشار الجمعة إلى أن الأولوية في العودة التدريجية للدراسة ستكون للشهادتين الإعدادية والثانوية، ومن ثم لمراحل النقل للتعليم الاساسي والمتوسط, وفقا للوضع الوبائي الليبي لفيروس كورونا المستجد.