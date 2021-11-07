مكافحة الأمراض يأذن بتطعيم الأولاد من 12 إلى 17 عام

أعطى المركز الوطني لمكافحة الأمراض الإذن بتطعيم الأولاد الذين تتراوح أعمارهم من 12 إلى 17 عاما، بلقاح سينوفارم الصيني.

المركز الوطني وفي رسالة وجهها إلى المديرين التنفيذيين لحملة التطعيم ضد وباء كورونا بالبلديات اشترط أن يفصل بين الجرعتين زمنياُ من 6 إلى 12 أسبوعا، وذلك لغرض حمايتهم.

وسجّل المركز الوطني 21 حالة وفاة و648 إصابة جديدة و1917 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية.

وأكّد المركز الوطني أنّ عدد المطعمين بالجرعة الأولى تجاوز مليونا و581 ألفا بينما بلغ عدد المطعمين بالجرعة الثانية أكثر من 489 ألف مطعّم.

وفي سياق متّصل، كشف المركز الوطني أنّ الوضع لا يزال يصنف في حالة الانتشار المجتمع.

وبلغت عدد الإصابات الكلية بحسب المركز الوطني لمكافحة أكثر من 360 ألف إصابة وعدد الوفيات 5186 حالة وفاة.