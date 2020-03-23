«مكافحة الأمراض» يبحث أوجه التعاون مع منظمة الصحة العالمية

التقى مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض التابع لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أ.د بدر الدين النجار، اليوم الاثنين، رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا إليزابيث هوف.

وأكد مدير عام المركز الوطني خلال الاجتماع عدم تسجيل حالات مؤكدة حتى الآن بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، موضحاً أن كل العينات التي تسلمها المركز الوطني نتيجتها سالبة وخالية تماما من فيروس كورونا.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمركز، بأن الاجتماع ناقش دور منظمة الصحة العالمية في عمليات تأهيل وتدريب الكوادر الطبية في التعامل مع حالات فيروس كورونا المستجد خاصة في غرف العزل والحجر الصحي، وكيفية زيادة كفاءة فرق الاستجابة السريعة.