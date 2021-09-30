«مكافحة الأمراض» يبحث اعتماد بروتكول مشترك مع مالطا لتسهيل السفر

استقبل الدكتور حيدر مفتاح السائح مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الأربعاء في طرابلس، السفير المالطي في ليبيا تشارلز صليبا، وذلك بالتنسيق مع إدارة المراسم بوزارة الخارجية.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك، فإن اللقاء يأتي في إطار التعاون المشترك بين البلدين، حيث ناقش الطرفان الإجراءات اللازمة لإصدار بطاقات التطعيم ضد فيروس كورونا الإلكترونية المشفرة، واعتماد بروتكول مشترك بين البلدين لتسهيل سفر المواطنين.

كما تم استعراض البطاقة الإلكترونية المشفرة للتطعيم المعتمدة دولياً حيث أبدى السفير المالطي إعجابه بها والموافقة المبدئية على البطاقة، منوهاً أنه سوف يوصي السلطات المالطية باعتمادها بعد التعميم والاعتماد من وزارة الخارجية.

من جانبه أكد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بأن إذن الاستخدام والاعتماد سيكون في المدة القريبة القادمة.