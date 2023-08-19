مكافحة الأمراض يبحث التعاون مع الولايات المتحدة

عقد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حيدر السايح، اجتماعًا مع رئيسة غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا ديبي هيرست، ونائبة الرئيس، ومدير التجمع بشركة MSD والمستشار الفني لمدير عام المركز.

وأفادت الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك، بأن المناقشات تركزت على إمكانية التعاون والتنسيق بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال زمالة طوارئ الصحة العامة لعام 2023 (PHEM).

ويهدف هذا التعاون إلى رفع مستوى العمل الصحي ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز القدرات الوطنية لمواجهة التحديات الصحية وتعزيز الاستجابة السريعة والفعالة في حالات الطوارئ.