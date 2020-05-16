«مكافحة الأمراض» يبدأ في مسح شامل للكشف عن كورونا وتحديد نسب انتشاره

حدد المركز الوطني لمكافحة الأمراض الفئات المستهدفة من المسح الطبي الشامل للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم المكاتب الصحية ببلديات سوق الجمعة وعين زارة وأبوسليم.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمركز، بأن الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى تشمل مراكز إيواء النازحين، والمحال التجارية من مواد غذائية والخضار والفواكه، والمخابز، ومحطات الوقود، والقصابين، بالإضافة إلى إجراء مسوحات مجتمعية للأسر المقيمة بكل منزل في نطاق البلدية المستهدفة.

يُشار إلى أن المرحلة الأولى من المسح الطبي الشامل ستنطلق غدا الأحد في بلديات سوق الجمعة وعين زارة وأبوسليم.

"مكافحة الأمراض " يحدد المستهدفين من المرحلة الأولى للمسح الطبي الشامل للكشف عن فيروس كورونا.16 مايو 2020م حدد المركز الوطني لمكافحة الأمراض _ ليبيا في اجتماع ضم المكاتب الصحية ببلديات #سوق_الجمعة , #عين_زارة , #أبوسليم الفئات المستهدفة من المسح الطبي الشامل للكشف عن فيروس كورونا المستجد.تشمل الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى مراكز إيواء النازحين , المحال التجارية من مواد غذائية والخضار والفواكه , المخابز , محطات الوقود , القصابين , فضلا عن إجراء مسوحات مجتمعية للأسر المقيمة بكل منزل في نطاق البلدية المستهدفة.يشار إلى أن المرحلة الأولى من المسح الطبي الشامل ستنطلق غدا الأحد في بلديات #سوق_الجمعة , #عين_زارة , #أبوسليم#سيورها_تفرج#معانا_ضد_كورونا#كلنا_واحد_ضد_فيروس_كورونا#الوقاية_تحميني_وتحميك#لجنة_التواصل_والإعلام_الصحي#الخطة_الوطنية_لمجابهة_فيروس_كورونا#بالمركز_الوطني_لمكافحة_الأمراض Gepostet von ‎المركز الوطني لمكافحة الأمراض _ ليبيا‎ am Samstag, 16. Mai 2020

من جانبه أفاد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أ.د. بدر الدين النجار، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة، أن المسح يبدأ بثلاث بلديات في طرابلس.

وأوضح النجار، أن المرحلة الأولى للمسح تبدأ الأحد، وتشمل بلديات عين زارة وأبو سليم وسوق الجمعة، بعد أن تم تحديدها من قِبل مجموعة الرصد بالمركز.

وأشار إلى أن المسح الشامل، “سنستند عليه كدليل علمي في تنفيذ الإجراءات الاحترازية أو تخفيفها في الأيام المقبلة”.

ولفت النجار إلى أن الغرض من المسح الشامل هو “معرفة نسبة انتشار فيروس كورونا في المناطق”.