«مكافحة الأمراض» يتسلم شحنة معدات وقاية شخصية لفرق الرصد

وزارة الصحة تسّلم مركز مكافحة الأمراض شحنة معدات وقاية شخصية. [الوطني لمكافحة الأمراض]

سلّمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني المركز الوطني لمكافحة الأمراض، شحنة من معدات الوقاية الشخصية ذات مواصفات عالية الجودة، ستستخدمها فرق الرصد والاستجابة السريعة أثناء أخذ عينات المسحة الأنفية للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد وعند الكشف المبدئي عن حالات الاشتباه أو الجلوس مع المخالطين.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الشحنة تتكون من 1000 قطعة من البدل الواقية و1000 قطعة من واقيات الوجه و100 قطعة من النظارات الواقية و800 قطعة من أقنعة الوجه نوع N95.

يشار إلى أن وزارة الصحة أرسلت هذه الشحنة بعد ورود كتاب عن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض أشار من خلاله إلى قرب نفاد معدات الوقاية التي تسلمها المركز. محتوى ذو صلة آل الشيخ: صلاتا التراويح والعيد في البيوت إذا استمر كورونا " مكافحة الأمراض " يتسلم شحنة معدات وقاية شخصية لفرق الرصد22 أبريل 2020متسلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض شحنة طبية من قبل وزارة الصحة . تتكون الشحنة من معدات للوقاية الشخصية تستخدمها فرق الرصد والاستجابة السريعة أثناء أخذ عينات لمسحة الأنفية للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد أو الحالات المخالطة للإصابات المؤكدة.وتتكون الشحنة من ألف قطعة من البدل الواقية وألـف قطعة من واقيات الوجه وألــف قطعة من النظارات الواقية وثمانمائة قطعة من أقنعة الوجه نوع N95.#الوقاية_تحميني_وتحميك#كلنا_واحد_ضد_فيروس_كورونا#لجنة_التواصل_والإعلام_الصحي#المركز_الوطني_لمكافحة_الأمراض Gepostet von ‎المركز الوطني لمكافحة الأمراض _ ليبيا‎ am Mittwoch, 22. April 2020

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