«مكافحة الأمراض» يتوقع ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا

توقع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة القريبة القادمة نتيجة لانتشار المتحور الجديد مما قد يتسبب في ازدياد حالات الإيواء بالمستشفيات خاصة لدى الفئات الهشة مثل كبار السن وذوي الأمراض المزمنة وذوي المناعة المنخفضة وغيرها.

وأفاد المركز في بيان أصدره الثلاثاء، بأنه يتابع المتحورات الخاصة بفيروس كورونا المستجد عن كثب، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية عن متحور جديد لفيروس كورونا يحمل اسم (JN. 1).

وبحسب ما نقل البيان عن منظمة الصحة العالمية، فإن هذا المتحور يعتبر سريع الانتشار وقد يتسبب بأمراض تنفسية تتراوح بين البسيطة وتصل إلى حدوث التهابات رئوية في بعض الحالات، كما أكدت المنظمة أن تزامن ظهور المتحور مع انتشار الفيروسات الموسمية كالإنفلونزا، والفيروس المخلوي التنفسي، والالتهاب الرئوي الشائع في مرحلة الطفولة كلها قد يزيد من عدد الإصابات وشدتها.

وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، أشار المركز إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ المدة الماضية بعدوى الأمراض التنفسية منذ بداية شهر أكتوبر، وتراوحت الحالات بين البسيطة والخطيرة مع تسجيل عدد من الوفيات.

ونصح مركز مكافحة الأمراض باتخاذ جميع التدابير الاحترازية للوقاية من العدوى وتشمل ما يلي:

الحرص على أخذ تعطيمات الإنفلونزا لا سيما إذا كنت معرضاً بشدة لخطر الإصابة بالأعراض الخطيرة

استخدام كمامات بالأماكن المزدحمة والمغلقة وكذلك سيئة التهوية، والحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين داخل تلك الأماكن

الحرص على تحسين سريان التهوية الجيدة

الحفاظ على الآداب التنفسية عند السعال والعطس وذلك بتغطية الفم والأنف

تنظيف اليدين بشكل مستمر

مراعاة البقاء في المنزل عند الإحساس بظهور الأعراض أو حدوث العدوى، وعدم انتقالها لكبار السن أو النساء الحوامل وذوي الأمراض المزمنة