مكافحة الأمراض يحدث بروتكول للمسافرين والقادمين إلى ليبيا جراء كورونا

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تحديثه للبروتوكول الخاص بالمسافرين والقادمين إلى ليبيا ممن تلقوا جرعتين أو أكثر من لقاح كورونا.

ودعا المركز الوطني إلى عدم طلب تحليل بي سي ار من المسافرين على الرحلات الداخلية مع إلزامهم بلبس الكمامة مدة الرحلة، مع ضرورة أن يكون قد مر عليهم مدة لا تقل عن 14 يومًا ولا تزيد عن 6 أشهر.

وقال المركز الوطني إنّه لا طلب تحليل من المسافرين خارج البلاد أو القادمين إلى ليبيا، إلا في حالة الاشتباه في أحد الركاب، وحينها يجرى له الاختبار السريع في المنفذ، بالإضافة إلى المسافرين المتوجهين إلى الدول التي لا تشترط هذا التحليل قبل السفر.

وشدّد المركز الوطني على ضرورة إحضار تحليل بي سي أر للقادمين إلى ليبيا، والحاصلين على جرعة واحدة أو لم يتلقوا أي جرعة، بحيث لا يزيد التحليل عن فترة 72 ساعة قبل الوصول إلى المنافذ الليبية، مع التعهد الالتزام بالعزل لمدة 10 أيام أو التقليل إلى 5 ايام في حالة اجرى اختبارا في اليوم الخامس ونتيجته سالبة.

وأشار المركز الوطني إلى أنّه يُسمح للأطفال دون 12 عاما بالدخول إلى ليبيا بغض النظر عن حالة التطعيم، بشرط عدم وجود أعراض عليهم، وفي حالة وجود حالة اشتباه لدى أحد الأطفال القادمين إلى ليبيا يتم إجراء الاختبار السريع في المنفذ.

وأكّد المركز الوطني على ضرورة الامتثال للتدابير الوقائية في المنافذ الرسمية، والالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، مطالبا وزارة المواصلات بتعميم هذا التحديث على شركات الطيران وإلزامهم باتباعه وتطبيق الإجراءات الاحترازية على الركاب.