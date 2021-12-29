مكافحة الأمراض يُسجّل أول حالتي إصابة بمتحوّر «أوميكرون»

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن تسجيل أول حالتين من متحوّر أوميكرون من فيروس كورونا في ليبيا.

وشدّد المركز في بيان، على المواطنين بضرورة الإسراع لتلقي التطعيمات والابتعاد عن التجمعات والتزام ارتداء الكمامات لمواجهة سرعة انتشار متحور أوميكرون.

وأكّد المركز الوطني توفر اللقاحات المضادة لوباء كورونا في مختلف مناطق ومدن البلاد.

ورصد متحور “أوميكرون” للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، ثم انتشر في أكثر من 77 دولة حول العالم.

وتم اكتشاف السلالة الجديدة B.1.1.529 في بوتسوانا وجنوب إفريقيا في 20 نوفمبر الماضي، وهي تحتوي على عشرات الطفرات في بروتين S، الذي يحتاجه العامل الممرض لإصابة الخلايا السليمة في جسم الإنسان.

وحددت منظمة الصحة العالمية، سلالة B.1.1.529، التي تم اكتشافها في بوتسوانا وجنوب إفريقيا، باعتبارها مصدرا للقلق، واطلقت عليها اسم “أوميكرون”.