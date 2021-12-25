«مكافحة الأمراض» يكشف عن الحالة الوبائية حسب المناطق الصحية

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن أن الوضع الوبائي في ليبيا يشهد استقرارا هذا الأسبوع وهو ما يصنف بحالة الانتشار المجتمعي.

وقال المركز في تقريره عن الوضع الوبائي في البلاد الذي نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم السبت، إن عدد الإصابات بلغ (384.663) حالة بينما عدد الوفيات بلغ (5.641) حالة.

في حين قدر عدد الحالات النشطة بـ 7.920 حالة نهاية الأسبوع بنسبة زيادة بلغت 7 % عن الأسبوع الماضي، بينما قدر الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية داخل المرافق الصحية بـ 182 حالة بنسبة زيادة بلغت 2 % عن الأسبوع الماضي.

وسجل المركز هذا الأسبوع، زيادة طفيفة في عدد الاختبارات التي تم إجراؤها يوميا بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه فقد بلغ متوسط الاختبارات حوالي 4,525 اختبارًا يوميًا، بنسبة زيادة بلغت 3 %، الأمر الذي رافقه ارتفاع في عدد الحالات الإيجابية المسجلة، حيث بلغ المتوسط الأسبوعي 607 حالات يوميًا، بنسبة زيادة بلغت 2%، في حين استقر مؤشر نسبة الحالات الإيجابية عند 13%.

وأشار إلى أن استقرار متوسط عدد الوفيات عند تسع حالات يوميًا في حين استقر معدل الوفيات للأسبوع الرابع عند 1,55%، لافتًا إلى أن معظم المناطق الليبية تشهد انخفاضًا واستقرارًا في أعداد الحالات المسجلة أسبوعيًا، حيث سجلت أكثر من مائة حالة لكل مائة ألف نسمة في منطقتيْن هما طرابلس والزاوية، إضافةً إلى الجبل الغربي والمرقب اللتيْن سجلتا 50 حالة لكل مائة ألف نسمة.

وأرجع المركز في تقريره الأسبوعي، عدم تسجيل أي حالات في العديد من المناطق إلى قلة الاختبارات التي يتم إجراؤها يوميًا وسوء توزيعها جغرافيًا، الأمر الذي شكّل عائقًا أمام قراءة الوضع الوبائي بصورة دقيقة، فقد سجلت المنطقة الشرقية انخفاضًا قياسيًا في عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها أسبوعيًا إلى أقل من عشر اختبارات لكل مائة ألف مواطن.

وأوصى المركز، في ختام تقريره، بضرورة إطلاق حملات تطعيم مكثفة وتغيير استراتيجية من خلال زيادة التركيز على الفرق المتنقلة بدل المراكز الثابتة، إضافةً إلى تكثيف حملات التوعية وإجراء الاختبارات خاصة في المنطقتيْن الشرقية والجنوبية، إلى جانب استمرار دعم مراكز الفلترة والعزل؛ لرفع القدرة الاستيعابية الفعلية، ودعم برنامج مكافحة العدوى بها، ومراقبة عمل لجان مكافحة العدوى من قبل الجهات الحكومية.

واختتم المركز توصياته بضرورة دعم ورفع كفاءة فرق الرصد والاستجابة السريعة وفريق إدارة المعلومات الخاص بالجائحة؛ من أجل توفير المعلومات الوبائية بشكل يومي ومستمر.