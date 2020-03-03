«مكافحة الأمراض» ينفي تسجيل حالات اشتباه بفيروس «كورونا» في معبر رأس إجدير

ونقلت الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك، عن مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ رأس اجدير البري مختار المنصوري، تأكيده أن ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل حالات اشتباه بالكورونا في المعبر، هي أخبار عارية عن الصحة.

وأكد المنصوري أن المكتب أتخذ إجراءات مشددة في عمليات الكشف على المسافرين.

هذا وأفادت وزارة الصحة التونسية، أمس الاثنين، بتسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها، لشخص تونسي عائد من إيطاليا.

وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية “وات”، إن وزارة الصحة أعلنت بعد ظهر اليوم الاثنين عن تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد في تونس، وهي حالة مستوردة لتونسي عائد من إيطاليا ويبلغ من العمر 40 عاما.

وعاد المواطن إلى تونس في يوم 27 فبراير/ شباط، قادما من إيطاليا، ولم تكن تبدو عليه أعراض المرض.