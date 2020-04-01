«مكافحة الأمراض» ينفي شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا

نفى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، ما يُتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الحالة مستقرة من الناحية السريرية ومتواجدة داخل غرفة العزل بمستشفى الهضبة العام بطرابلس، ولا صحة للأنباء المتداولة عن مغادرته المشفى.

كما أوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن عينات الحالة الأولى نتائجها لازالت إيجابية، ما يعني عدم شفاء الحالة من المرض.

وأشار إلى أن إعلان الشفاء لا يتم إلا بعد التأكد من سلبية العينات الخاصة بالحالة.

هذا وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ليل الثلاثاء/الأربعاء، تسجيل إصابتين جديديتين بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 10 حالات.

وقال المركز في بيانه رقم 23، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم الثلاثاء، 11 عينة لحالات اشتباه إصابة بالفيروس.

وبعد أخذ العينات وفحصها، كانت النتائج كالآتي: