«مكافحة الأمراض» يُؤكد خلو عائلة الحالة المصابة من فيروس كورونا

جميع نتائج المخالطين للمصاب وعلى رأسهم عائلته سلبية. [الوطني لمكافحة الأمراض]

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، خلو جميع العينات الـ26 المأخوذة من أقارب الحالة المصابة من فيروس كورونا المستجد،

وأكد المركز في بيان، أن جميع نتائج المخالطين للمصاب وعلى رأسهم عائلته سلبية بعد أخذ العينات وفحصها.

هذا وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في وقت سابق الأربعاء، بأنه عقب تأكيد إصابة أول حالة ليبية بفيروس كورونا المستجد من قِبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، تواصلت فرق الرصد والتقصي في ساعات الصباح الأولى مع المخالطين بالحالة من الدرجة الأولى وحجرهم في منازلهم.

وأوضح المكتب الإعلامي بالمركز، أن فرق الاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض قامت بزيارة محل سكن الحالة وأقاربه وأخذ عينات مختبرية لتحليلها. محتوى ذو صلة «التجارة العالمية» تُحذّر من أن التبعات الاقتصادية لكورونا ستكون أكبر من تداعيات أزمة 2008 ووصلت عدد العينات التي تم أخذها 26 عينة مختبرية. وأوضح مسؤول فريق الاستجابة السريعة، أنه وبحسب تاريخ الاختلاط فإن العائلة بالكامل قد دخلت في حالة الحجر الصحي منذ أكثر من أسبوع، مؤكدا عدم معاناة أحد أفراد العائلة بأعراض تنفسية. واتخذ المركز الوطني لمكافحة الأمراض إجراءاته بحجر كل المخالطين من الدرجة الأولى في منازلهم تحت مراقبة مشددة من المركز، ضمن الخطة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا التي وضعها المركز الوطني لمكافحة الأمراض. وفيما يتعلق بالحالة المصابة، أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالة مستقرة، وتقدم له الخدمة الصحية بمستشفى طرابلس المركزي.

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