«مكافحة الأمراض» يُؤكد خلو 3 حالات مشتبه بها من فيروس كورونا

نتائج تحليل العينات المختبرية للحالات الثلاث كانت سالبة. [الوطني لمكافحة الأمراض]

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، خلو 3 حالات كان يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء التحاليل اللازمة.

وأكد المركز في بيان له أن نتائج تحليل العينات المختبرية للحالات الثلاث المذكورة كانت سالبة.

جاء ذلك بعد أن تسلم المركز بلاغا، أمس الخميس، بوجود 3 حالات اشتباه في مصحة الأخوة ومصحة النفط كلينكا ومركز مصراتة الطبي.

إلى ذلك، قام المركز، بإعداد بطاقات سلامة سيتم توزيعها على كافة شركات الطيران، لتوجيه المسافرين القادمين من الخارج في كيفية التصرف أثناء العودة من دول ظهرت بها حالات لفيروس كورونا الجديد.

بطاقات سلامة من إعداد لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، سيتم توزيعها على كافة شركات الطيران،… Gepostet von ‎المركز الوطني لمكافحة الأمراض _ ليبيا‎ am Freitag, 13. März 2020

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