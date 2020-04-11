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«مكافحة الأمراض» يُتابع احتياجات فرق الرصد والاستجابة السريعة

عين ليبيا | آخر تحديث: 11 أبريل 2020 - 16:47
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ليبيا
فرق الرصد والاستجابة السريعة تعمل على الإبلاغ على الحالات المشتبه إصابتها بكورونا. [الوطني لمكافحة الأمراض]

وقف مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أ.د بدر الدين بشير النجار على احتياجات فرق الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بإدارة الصيدلة والمعدات الطبية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، حضره نائب مدير عام المركز د.حسين بن عثمان، ومدير إدارة مكافحة الدرن والجذام د.محمد الفرجاني، ومدير إدارة الصيدلة د.صلاح التريكي، ورئيس قسم المخازن د.عبدالله فرحات، ود.نورا الترهوني، والمنسق الوطني لبرنامج الرصد والتقصي د.محمد الفقيه.

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وأفاد المكتب الإعلامي بالمركز، بأن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض ناقش أولويات توزيع الاحتياجات وفقا للمخزون المتواجد بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

يشار إلى أن فرق الرصد والاستجابة السريعة تعمل على الإبلاغ على الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا والحالات الصفرية، فضلا عن تأكيد التشخيص والتأكد من البلاغات ومتابعة الحالات والحالات المخالطة للحالات المؤكد إصابتها.

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